Proseguono, a Carbonia, i lavori per l’installazione della banda ultralarga, che consentirà una connessione Internet ultraveloce per i nostri abitanti.

Lo scorso 16 giugno 2020, dopo una lunga serie di interlocuzioni tenutesi nei mesi precedenti, è stata siglata tra il comune di Carbonia e la società Open Fiber S.p.A, la “Convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità sul territorio comunale“, che disciplina le modalità di interazione tra le parti in merito all’attuazione del Piano Open Fiber. Un importante progetto che fa seguito alla deliberazione di Giunta comunale n° 78 dell’11/06/2020, in cui è stata decisa la realizzazione di una rete a banda ultra larga FTTH (Fiber To The Home).

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, fino al 18 febbraio 2021, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00, è previsto – nei tratti interessati dai lavori – il divieto di transito dei veicoli, il divieto di sosta e la contestuale indicazione dei percorsi alternativi che i nostri concittadini potranno compiere.

Le strade interessate dai lavori saranno le seguenti: via Satta, via Fiume, via Spalato, via Zara, via Pola, via La Spezia, via Taranto, via Brindisi, via Milano, via Torino, via Forlì, via Puglie, via Sarrabus, via Sirri, via Mantova, ia Ferrara, via Coghinas, via Piolanas, via Bacu Abis, via Tanas, via Caput Acquas, via Tirso, via Marche, strade rionali della località Cannas di Sopra.

