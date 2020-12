Carbonia in campo alle 14.30 al Comunale Gino Salveti di Cassino, la Torres ospita l’Afragolese, il Muravera sul campo del Savoia

Carbonia in campo alle 14.30 al Comunale Gino Salveti di Cassino, per l’ottava giornata di andata del girone G del campionato di serie D. Dirige Fabrizio Ramondino di Palermo, assistenti di linea Gianni De Gregorio di Isernia e Mario Capasso di Piacenza. Marco Mariotti ha convocato 20 giocatori: Carboni, Russu, Fredrich, Serra, Cestaro, Bagaglini, Mura, Tetteh, Gjuci, Piredda, Stivaletta, Bigotti, Cannas, Palombi, Odianose, Cappai, Pischedda, Salvaterra, Mastino e Isaia.

Il Cassino ha 3 punti in più in classifica rispetto ai biancoblù, ma con una partita in più giocata, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Il Carbonia è imbattuto in trasferta, dove ha disputato due sole partite, pareggiandole entrambe per 1 a 1, sui campi di Lanusei e Team Nuova Florida ad Ardea. Ha vinto all’esordio con la Torres, pareggiato in casa con Gladiator e Nola e perso l’unica partita, in casa, con il Savoia. Deve recuperare la trasferta di Giugliano.

Marco Mariotti ha grande fiducia e chiede ai suoi calciatori di confermare, nonostante i grandi disagi provocati dalla mancanza di continuità del calendario, fortemente condizionato dalla pandemia da Coronavirus, le buone cose fatte vedere con il Nola sette giorni fa. Un risultato positivo sarebbe importantissimo a tre giorni dal derby casalingo con il Latte Dolce, battuto ieri in casa per 1 a 0 dalla capolista Latina, e dalla successiva sosta per le festività di Natale e fine anno. Il campionato ripartirà mercoledì 6 gennaio, con la decima giornata che vedrà il Carbonia di scena a Nocera Inferiore.

La Torres ospita l’Afragolese (dirige Marco Marchioni di Rieti, assistenti di linea Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Daniele Antonicelli di Milano); il Muravera a Torre Annunziata contro il Savoia (dirige Domenico Leone di Barletta, assistenti di linea Mirko Gizzi di Ciampino e Mirko Librale di Roma 2). E’ stata rinviata la partita Giugliano-Arzachena, su richiesta della squadra gallurese, alle prese con problemi legati a casi di Coronavirus.

