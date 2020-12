Il comandante della Polizia locale di Carbonia ha emesso un’ordinanza che prevede l’istituzione di 16 nuovi stalli riservati ai diversamente abili nelle strade urbane della città.

«L’obiettivo è favorire la mobilità dei soggetti deboli e delle persone diversamente abili tramite la concessione e disponibilità di nuovi spazi riservati alla sosta dei veicoli con esposto l’apposito contrassegno per disabili. Si tratta di un provvedimento che mira a dare risposte alle richieste pervenute all’ufficio della Polizia locale da parte di cittadini con difficoltà deambulatorie», ha spiegato il sindaco Paola Massidda.

I 16 nuovi stalli riservati ai veicoli al servizio di persone disabili in possesso di apposito contrassegno saranno ubicati nelle seguenti vie: 1. Via Anselmo Roux n. 79; 2. Corso Iglesias n. 49; 3. Via Milano n. 18; 4. Vico Santa Caterina n. 3; 5. Via Messina n. 38; 6. Via Fertilia n. 121; 7. Via Turati n. 10; 8. Barbusi, Via Santa Maria delle Grazie n. 47; 9. Via Trieste n. 22; 10. Via Lubiana n. 238; 11. Bacu Abis, Via della Libertà n. 55; 12. Cortoghiana, via Magaldi n. 13; 13. Via Liguria n. 67; 14. Via Jules Verne n. 20; 15. Via della Vittoria n. 201; 16. Via Manzoni presso Scuola Gritti.

L’assessore dei Lavori pubblici Gian Luca Lai ha aggiunto: «Abbiamo previsto un riordino generale dei parcheggi disabili che ha contemplato oltre alla concessione di nuovi stalli anche la revoca di precedenti autorizzazioni. Il settore viabilità, in seno alla Polizia locale, ha dato ordine alla Somica di posizionare e manutenere la nuova segnaletica».



