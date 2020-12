Il comune di Carbonia ha pubblicato il bando pubblico per accedere al fondo destinato agli “inquilini morosi incolpevoli”.

Potranno presentare domanda coloro che, avendo un contratto di affitto per la propria abitazione, hanno ricevuto un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con citazione in giudizio per la convalida.

I “morosi incolpevoli” sono coloro che non sono stati più in grado di pagare gli affitti per la perdita o la riduzione di almeno il 30% del reddito del proprio nucleo familiare, dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che riduce notevolmente il reddito; mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione o consistente riduzione di attività da libero professionista o di impresa registrata, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento; malattia grave, infortunio o morte di un componente da cui consegue una forte riduzione del reddito familiare o la necessità di utilizzare gran parte del reddito per affrontare le spese mediche e assistenziali.

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nel bando, possono presentare domanda in qualunque momento dell’anno.Il Comune effettua l’istruttoria delle domande, ne accerta l’ammissibilità e determina il fabbisogno che viene trasmesso alla Regione con la richiesta di finanziamento.Sulla base delle istanze presentate dai Comuni, la Regione, per ciascuno dei bimestri (dicembre/gennaio, febbraio/marzo, aprile/maggio, giugno/luglio, agosto/settembre; ottobre/novembre) predisporrà una graduatoria degli aventi diritto.

Le domande possono essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo Generale del comune di Carbonia, in Piazza Roma 1, o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) all’indirizzo: Comune di Carbonia, Ufficio Patrimonio-Politiche per la Casa, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia o trasmesse al seguente indirizzo di Pec (Posta Elettronica Certificata) del comune di Carbonia: comcarbonia@pec.comcarbonia.org.Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Carbonia, disponibili, insieme al bando presso la Portineria del Palazzo Comunale, in Piazza Roma 1 a Carbonia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00; presso le sedi delle ex Circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis; sul sito del Comune all’indirizzo:www.comune.carbonia.su.it: Home>Avvisi e Bandi> Altri bandi e avvisi.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche della Casa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Telefono 0781.694232.

