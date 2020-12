Le “Scatole di Natale” a Iglesias

Sta per concludersi, presso l’Ufficio Turistico in Piazza Municipio e la sede ACLI in via Crocifisso, a Iglesias, la raccolta delle “Scatole di Natale“, l’iniziativa benefica che si propone di regalare un Natale di gioia e vicinanza alle persone in difficoltà, con un piccolo gesto, la preparazione di un pacco regalo.

Una scatola di scarpe con dentro qualcosa di caldo, qualcosa di goloso, qualcosa per la cura della persona, un passatempo ed un biglietto gentile può trasformarsi in un regalo speciale per tante persone.

Fino ad ora,, oltre un centinaio di scatole sono state raccolte grazie alla generosità di tante persone e all’impegno dei volontari.

La raccolta proseguirà fino a domani, domenica 20 dicembre, e chi lo desidererà potrà contribuire consegnando gli oggetti donati in una scatola di scarpe, impacchettandola come merita ogni regalo e scrivendo a chi è destinata (es. Donna, taglia m / Bambino 10 anni/ Ragazzo taglia L, etc. etc.).

L’iniziativa è realizzata in collaborazione dal Comune di Iglesias – Ufficio Turistico, dalle ACLI e dall’Organizzazione Consultiamoci.

«Un’altra dimostrazione del cuore grande degli Iglesienti e dell’impegno per regalare un Natale speciale a chi si trova in un momento di difficoltà – ha sottolineato il sindaco Mauro Usai – un ringraziamento agli organizzatori e a tutte le persone che con la loro generosità hanno reso possibile questa iniziativa.»

