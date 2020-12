Piani di zona: via libera del Consiglio comunale di Carbonia al passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà

Il Consiglio comunal di Carbonia, nell’ultima riunione prenalitizia, il 22 dicembre, ha approvato un atto importantissimo per le centinaia di proprietà di immobili nei piani di zona.

«Con il plauso di tutte le opposizioni oltre che della maggioranza – spiega il sindaco, Paola Massidda – è stato approvato un atto che non si fa fatica a definire storico: infatti, con i disciplinari che regolano il Cambio di Regime Giuridico, sarà possibile per i cittadini passare dal diritto di superficie al diritto di proprietà, consentendo loro di diventare pieni proprietari delle proprie abitazioni e, nel contempo, permettendo all’Amministrazione comunale, con i fondi che ne deriveranno, di investire nei Piani di Zona non solo e non tanto per ultimare le opere di urbanizzazione, quanto per renderle fruibili, vivibili e, soprattutto, appetibili nel mercato delle volumetrie ancora disponibili.»

«Inoltre, per i cittadini ci sarà la possibilità di cancellare anche tutti i vincoli sulle limitazioni di prezzo e sui requisiti soggettivi a prezzi molto vantaggiosi (1.000-2.000 euro) restando in diritto superficie – aggiunge Paola Massidda -. Finalmente, dopo circa 35 anni tutti i piani di zona di Carbonia, Bacu Abis e Cortoghiana hanno alla base uno studio granitico, rigoroso che li disciplina e che consentirà di farli rifiorire valorizzandoli. Già dai primi mesi del 2021 – conclude il sindaco di Carbonia – sarà possibile avviare questo iter virtuoso in cui vincono tutti: cittadini, amministrazione e zone periferiche della città.»

