Senso unico di marcia, limite di 30 kmh, dossi rallentatori, senso unico alternato nel tratto abitato a Is Toccus (Carbonia)

La strada provinciale 78 bis e le vie limitrofe sono le principali arterie di accesso alla città di Carbonia, in particolar modo per i veicoli provenienti dai comuni del Basso Sulcis. Il comune di Carbonia ha accolto la richiesta avanzata da diversi cittadini della zona di Is Toccus, adottando un provvedimento di riordino della viabilità finalizzato a indurre i veicoli a ridurre la velocità di guida, garantendo maggiore fluidità e sicurezza della circolazione stradale. L’ordinanza del comandante della Polizia locale n. 195 del 1° dicembre 2020 prevede le seguenti novità: via Pistincu, istituzione del senso unico di marcia per chi proviene dal lato della Strada Provinciale 78 Bis in direzione via Is Toccus (nel tratto relativo all’innesto con la S.P. 78 bis al civico 12 di via Is Pistincu); istituzione dello STOP all’intersezione tra via Is Pistincu e via Is Toccus per i veicoli che da via Is Pistincu si immettono in via Is Toccus; istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nel tratto abitato tra via Is Toccus e il civico 13 di via Is Pistincu; istituzione del senso unico alternato nel tratto abitato tra via Is Toccus ed il civico 13 di via Is Pistincu con precedenza per i veicoli che percorrono via Pistincu in direzione S.P. 78 bis; installazione del divieto di accesso all’altezza del civico n. 13 di via Is Pistincu per chi percorre via Is Pistincu in direzione S.P. 78 bis, con presegnalazione “150 metri” all’altezza dell’intersezione tra via Is Pistincu e via Is Toccus; installazione di 2 segnali di senso unico parallelo all’intersezione tra la S.P. 78 bis e via Is Pistincu; installazione di 2 rallentatori di velocità-dossi artificiali; installazione di specchio parabolico. I lavori di installazione della segnaletica verranno eseguiti a breve.

