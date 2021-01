Andrea Pisanu (sindaco di Giba): «Dopo 32 giorni di isolamento, ho ricevuto il referto del tampone eseguito ieri mattina e, finalmente, l’esito è risultato essere negativo»

«Dopo 32 giorni di isolamento, ho ricevuto il referto del tampone eseguito ieri mattina e, finalmente, l’esito è risultato essere negativo.» Lo ha annunciato con un post pubblicato nel suo profilo Facebook, questa sera, Andrea Pisanu, sindaco di Giba.

«Questa esperienza mi ha segnato per sempre in modo indelebile – ha aggiunto Andrea Pisanu -. Il decorso della malattia SARS-CoV-2 (Covid-19) non è stato, infatti, semplice. Ho avuto sintomi importanti, quali febbre tra 38° e 39°, tosse secca, dolori articolari e muscolari, perdita di gusto ed olfatto (non ancora recuperati) ed altri che non sto qui ad elencare. Non è quindi una “semplice influenza più forte delle altre” come qualcuno sostiene.»

«Credo che la manifestazione dei suoi sintomi sia altamente soggettiva e quindi differente da persona a persona – ha sottolineato ancora il sindaco di Giba -. Nonostante siano troppi i sacrifici umani e quelli economico-sociali che stiamo subendo da ormai un anno, guardo al futuro con cauto ottimismo e con l’auspicio che presto si possa gradatamente ritornare alla normalità.»

«#Ringrazio tutti i #Concittadini, gli #Amici, i #Parenti e #tutti coloro che durante questo mese non mi hanno lasciato da solo nemmeno per un istante. Siete stati veramente #UNICI e non vi ringrazierò mai abbastanza per quello che avete fatto per me e per la mia famiglia – ha concluso Andrea Pisanu -. Ora è tempo di reagire e di ritornare al mio posto… in mezzo a Voi ed a Vostra completa disposizione. Con immenso affetto,

Andrea.»