Federico Garau (M5S) denuncia: «Il CTO è privo di un macchinario per la sanificazione delle stanze ospedaliere»

«Da quanto segnalato, infatti, il presidio sanitario è sprovvisto del macchinario utilizzato per la sanificazione delle stanze ospedaliere, le stesse dove soggiornano i pazienti risultanti positivi al Covid-19, a differenza del Sirai di Carbonia, dove invece è possibile trovare un esemplare di tale macchinario. La presenza di questo strumento all’interno dei presidi è di fondamentale importanza, in primis perché permette di sanificare l’ambiente fino a poco prima frequentato da un paziente positivo, ma soprattutto permette di tenere alto il livello di igiene e sicurezza per tutti gli operatori sanitari che all’interno di quelle stanze continuano a lavorare anche dopo il trasferimento del paziente verso altre strutture (vedi Santissima Trinità di Cagliari). Fino ad oggi sono veramente tante le segnalazioni ricevute e alto risulta essere il tasso di preoccupazione da parte del personale ospedaliero, il quale ad oggi non sente per nulla tutelato il suo stato di salute. Una situazione, quella attuale, che continua a far capire come il CTO di Iglesias continui a lavorare in uno stato tale di disorganizzazione da non fornire ai propri operatori la sicurezza necessaria, la stessa che, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, dovrebbe essere garantita.»

La denuncia arriva da Federico Garau, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, all’opposizione nel Consiglio comunale di Iglesias.

«Questa situazione va ad aggiungersi a tutte quelle già segnalate in precedenza all’interno del Consiglio comunale e al sindaco di Iglesias – aggiunge Federico Garau -, purtroppo, la nostra città continua a patire la mala organizzazione sanitaria che ci viene impartita dalla Regione Sardegna, ma soprattutto mi chiedo come mai dal Comune nessuno abbia ad oggi impugnato lo scudo per la difesa dei nostri servizi sanitari e dei nostri operatori, che continuano a lavorare in condizioni al di sotto della sicurezza richiesta dagli standard nazionali. Inutile approvare finte mozioni di unità politica, se poi chi di dovere continua a tacere. Da parte del sindaco, responsabile della salute dei cittadini di Iglesias, mi sarei aspettato qualche azione a tutela del presidio ospedaliero e dei suoi lavoratori, la stessa che, così come già dichiarato più volte, avrebbe trovato l’appoggio di tutte le forze politiche presenti in aula, ma ad oggi, a parte qualche sterile chiacchierata, non è mai stato fatto nulla. Sono sempre più convinto che le proposte approvate in aula siano soltanto delle azioni di facciata utili ad illudere tutti coloro che, a queste parole, ancora ci credono.»

