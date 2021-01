Iglesias: approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di manutenzione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica

L’Amministrazione comunale di Iglesias ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di efficientamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella città di Iglesias e nella frazione di Nebida.

Gli interventi, riguarderanno la riqualificazione tecnologica degli impianti, il loro ammodernamento e l’efficientamento, al fine di ottimizzare i risultati anche in un’ottima di risparmio energetico, grazie alla sostituzione di corpi illuminanti obsoleti con nuovi apparecchi dotati di tecnologia a LED e di sistemi di regolazione automatica del flusso luminoso.

I lavori, finanziati per un importo complessivo di 246.382,60 euro, riguarderanno nel dettaglio la via F. Fois, a Iglesias, e nella frazione di Nebida:

– Via Pan di Zucchero;

– Strada Piazza Belvedere;

– Passeggiata Belvedere;

– Via Masua;

– Piazza Belvedere;

– Piazza Santa Barbara;

– Via Portu Nebida;

– Via del Pescatore;

Per quanto riguarda via del Pescatore, via Portu Nebida e via Fois, che erano strade non servite dall’illuminazione pubblica, verrà realizzato ex novo l’impianto completo d’illuminazione.

Oltre a questo, si procederà ad altri interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione in diverse strade, piazze e nei parchi cittadini.

Per il sindaco Mauro Usai: «Grazie a questi lavori di manutenzione e di efficientamento l’Amministrazione comunale metterà in campo un importante intervento, soprattutto per quanto riguarda la frazione di Nebida. Oltre a questo riusciremo a portare per la prima volta l’illuminazione pubblica in strade che non erano servite. Un segnale di attenzione ed una maniera di coniugare risparmio energetico, tutela ambientale e sicurezza».

«I nuovi interventi – ha aggiunto l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci – rappresentano un ulteriore tassello di quanto previsto e messo in atto per l’illuminazione pubblica, sia in Città che nelle Frazioni, tenendo conto anche delle zone che non erano ancora servite.»