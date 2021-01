Nuovi lavori di messa in sicurezza delle strade, sono stati deliberati dalla Giunta comunale di Iglesias con il progetto definitivo/esecutivo riguardante gli interventi di manutenzione e bitumazione di numerose vie cittadine e del tratto di pertinenza della ex strada provinciale verso il comune di Villamassargia.

«Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle strade – ha spiegato il sindaco, Mauro Usai – sia per quanto riguarderà le vie cittadine che per l’importante strada per Villamassargia che attraversa la Zona Industriale. Una maniera per investire nella sicurezza e per garantire le infrastrutture necessarie alle attività produttive.»

Saranno interessate 19 vie e piazze.

«Gli interventi, tempo permettendo, inizieranno quanto prima – ha aggiunto l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci – per un importo complessivo dei lavori di circa 235.000,00 euro, dei quali circa 140.000,00 euro provenienti dai fondi comunali e 95.000,00 euro provenienti da fondi regionali residui dei precedenti lavori di bitumazione eseguiti nei mesi scorsi.»

Saranno interessate:

– Ex strada provinciale per Villamassargia (dalla Cantina Sociale sino al termine del territorio di pertinenza del comune di Iglesias)

– Via Monte Altari

– Via Corsica

– Via Desogus (con sistemazione del tratto di banchina laterale del Viale Villa Di Chiesa)

– Via Fontana Raminosa

– Via Tasso

– Via Leopardi

– Via Petrarca

– tratto di Via Melis de Villa

– Via Lussu

– Via del Minatore

– Piazza del Minatore

– Via Buonarroti

– Via Leonardo da Vinci

– Via Corsi

– tratto di Via Veneto

– Via Carbonia

– Via Pinna

– Via D. Chiesa

Comments

comments