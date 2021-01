Proseguono gli interventi di riqualificazione nelle vie del Centro Storico di Iglesias, con l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo dei lavori che interesseranno la via Angioy.

Gli interventi, finanziati interamente con fondi comunali, per un importo di 236.947,40 euro, prevedono la ripavimentazione in granito della sede stradale, ed inizieranno una volta che Abbanoa srl eseguirà i lavori relativi alla rete idrica e fognaria.

I lavori nella via Angioy seguiranno gli interventi già realizzati nei mesi scorsi nella via Amsicora ed in via della Decima, ai quali andranno aggiunti il restauro e l’installazione dell’ascensore nel Palazzo municipale, prossimi al completamento, e la riqualificazione di Piazza Municipio.

«Vogliamo fare in modo che i lavori di riqualificazione nelle vie del Centro storico possano rispondere alle esigenze degli abitanti e di tutte le persone che ogni giorno frequentano il cuore della città – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai -. Una maniera per contribuire anche al rilancio culturale, turistico ed economico del Centro Città, in accordo con le linee programmatiche di questa Amministrazione ed in sinergia con gli esercenti e con la società civile.»

«Stiamo mantenendo l’impegno di intervenire sulle vie del Centro Storico, nonostante le difficoltà di questo particolare periodo – ha proseguito Vito Didaci, assessore dei Lavori pubblici – dopo aver realizzato i lavori in due strade siamo in attesa di iniziare la riqualificazione della Piazza del Municipio. Un risultato importante, al quale vanno aggiunti gli interventi realizzati da Abbanoa, per l’ammodernamento e l’ingegnerizzazione delle reti idriche, sia nel Centro storico che nelle aree periferiche.»

