I nuovi contagi da Coronavirus hanno spinto il sindaco di Sant’Antioco a ordinare la didattica a distanza in tre scuole fino al 14 aprile

L’accertamento di numerosi casi di positività al Covid-19, ulteriori dieci, in gran parte bambini, nella sola giornata di venerdì, che hanno portato a 25 il totale dei cittadini positivi, è alla base delle ordinanze con le quali il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, ha disposto il ricorso alla didattica a distanza prima per gli alunni della scuola primaria di via Bologna, poi anche per gli alunni della scuola primaria di “Via Manno” e per la scuola secondaria di primo grado “Antioco Mannai”, fino al 14 aprile.

Ignazio Locci ha aggiunto che prosegue incessante l’attività di tracciamento con l’esecuzione di ulteriori tamponi.

Vediamo l’ultimo aggiornamento video pubblicato ieri nella pagina Facebook istituzionale del Comune.

Ignazio Locci