Margherita Concu: «Il mio Cammino Minerario di Santa Barbara in solitaria»

Mi chiamo Margherita Concu, ho 28 anni, sono laureata in Lingue e lavoro come Receptionist di bordo sulle navi Costa Crociere. Da un mese sono tornata in Sardegna dopo anni di vita in ”Continente”, sono originaria di Genoni ma ho vissuto tanti anni a Torino. Il 19 novembre, per il mio compleanno, mi sono regalata un’avventura: ho iniziato il Cammino Minerario di Santa Barbara. Lo sto percorrendo in solitaria da ormai 8 giorni e ho creato una pagina sul social Instagram per poter condividere il mio percorso con chi fosse interessato a vivere la stessa esperienza. La mia vuole essere una sorta di promozione del Cammino.

Ogni giorno, tappa per tappa, viene raccontato tramite foto, video e mini guide tecniche. La pagina non è un blog personale, è puramente incentrata sul Cammino di Santa Barbara e sulle sue bellezze paesaggistiche, storiche e archeologiche. Il mio obiettivo è quello di farlo conoscere al maggior numero di persone, specialmente alle persone più giovani. I social possono svolgere un ruolo molto importante nella promozione del Cammino, che nonostante sia stato nominato il cammino più bello d’Italia è ancora troppo poco conosciuto.

Io credo fortemente che questa sia una grandissima possibilità per la Sardegna e credo che questo percorso meriti di essere più conosciuto e di poter diventare un itinerario pari a tanti altri, come la Via Francigena o come il Cammino di Santiago. Percorrendolo in questo periodo voglio dimostrare che, qui, questo tipo di ”turismo lento” è praticabile lungo tutto il periodo dell’anno ma soprattutto che è sicuro per una donna che voglia viaggiare da sola. Avrei molto altro da dire, spero possiate prendere in considerazione la mia richiesta.

Margherita Concu