Mauro Usai e Daniele Reginali: «Siamo al fianco dei lavoratori della Portovesme srl, in una battaglia comune per il nostro futuro e per quello di tutto il territorio»

«La preoccupante situazione relativa al caro energia e le sue ricadute sul futuro del polo industriale di Portovesme, rendono necessaria una presa di posizione forte ed unitaria da parte delle comunità locali, al fianco delle parti sociali e dei lavoratori impegnati a difendere il proprio impiego ed il futuro degli stabilimenti. Il rincaro dei costi dell’energia, aggravato ulteriormente dalla situazione internazionale, mette a rischio la sopravvivenza di una realtà come quella della Portovesme srl, una delle ultime realtà produttive ancora presenti nel nostro territorio, duramente colpito da una crisi economica e sociale che si trascina da troppi anni.»

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, interviene nuovamente, questa volta con il presidente del Consiglio comunale Daniele Reginali, sull’emergenza del carico energia con specifico riferimento alla situazione della Portovesme srl.

«La salvaguardia di 1.500 posti di lavoro, tra dipendenti diretti ed indotto, deve essere l’obiettivo principale, ed è necessario che le Istituzioni facciano la propria parte, con interventi in grado di calmierare i costi e garantire sia la produttività che la tutela dei livelli occupazionali – aggiungono Mauro Usai e Daniele Reginali -. Mettendo in agenda anche dei provvedimenti ad hoc e delle misure compensative che tengano conto del contesto sociale e della situazione del nostro territorio. In questa vertenza siamo al fianco delle parti sociali, dei rappresentanti dei lavoratori e delle comunità locali – concludono Mauro Usai e Daniele Reginali -, perché la difesa della Portovesme Srl e di tutto il polo industriale rappresenta una battaglia comune per il nostro futuro e per quello di tutto il territorio.»