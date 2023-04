Il Centro Servizi Sardegna aprirà a Iglesias il secondo sportello regionale di Patronato sociale

Dopo l’apertura dello “sportello del cittadino” presso l’oratorio di Sant’Elia, il Centro Servizi Sardegna aprirà il secondo sportello regionale di Patronato sociale in via Mercato Vecchio nr. 2 a Iglesias. Il progetto è finalizzato ad attivare iniziative per il coinvolgimento della società civile, degli enti, delle istituzioni e delle imprese, in un processo di crescita basato sui temi della sostenibilità e su innovative forme di sviluppo coerente con le vocazioni territoriali.

Il CSS Sardegna nasce nel 2020 per dare un servizio alle associazioni durante la pandemia, oggi conta più di 180 Enti e Associazioni affiliati in rete con diverse partnership nazionali e regionali, quasi 10.000 tesserati in Sardegna. Sostiene le realtà associative promuovendo azioni di verifica gestionale e amministrativa, assistenza e consulenza. Il CSS Sardegna promuove progettazioni mirate attraverso i propri associati al fine di valorizzare le specialità, le esperienze e rendere la comunità accessibile ed inclusiva.