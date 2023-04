La metafora della rana bollita: schizziamo fuori dalla pentola prima che chiudano il Sirai e il CTO – di Antonello Cuccuru *

La sanità pubblica del nostro territorio è indubbiamente in crisi. Mancano i medici specialisti negli ospedali e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nel territorio, il CTO rischia di perdere la prerogativa di hospitale se non verranno garantiti alcuni servizi, la Terapia Intensiva è stata chiusa e verosimilmente non verrà più riaperta per mancanza di specialisti, il Pronto Soccorso è stato trasformato in Punto di Primo Intervento (PPI) e viene gestito dai cosiddetti “medici a gettone” che, per contratto, non garantiscono le urgenze dei pazienti con codici di priorità rossi e gialli e i trasporti secondari in altri ospedali. Si paventa la chiusura della Ginecologia e Ostetricia, se non verrà trasferita in altro Presidio Ospedaliero, sempreché, per quest’anno, venga concessa la deroga ministeriale relativa ai punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno. L’Urologia del Sirai è rimasta con soli due medici e tra un paio di mesi verrà inevitabilmente accorpata ad altra Unità Operativa per garantire le ferie del personale. A tutt’oggi non abbiamo ancora un atto aziendale, ma questo è solo un piccolo dettaglio. Ci si sta abituando al lento declino della nostra sanità nell’indifferenza generale.

È il principio della «rana bollita» di Noam Chomsky, linguista e filosofo americano: la rana immersa in acqua bollente salta fuori immediatamente dalla pentola, ma posta in acqua fredda riscaldata lentamente, dapprima si adatta, ma quando bolle, stremata, non ce la fa a uscire e finisce inevitabilmente bollita. La sanità pubblica è la «rana bollita» dei nostri tempi. Viviamo il suo degrado, ci stiamo adattando alla perdita dei principi universalistici che l’hanno ispirata.

La sanità pubblica del Sulcis Iglesiente sta «cuocendo» lentamente tra la nostra ignavia e quella del mondo politico, senza avere più la forza di «saltare fuori dalla pentola». Si vive passivamente il suo peggioramento, la chiusura o ridimensionamento di unità operative, in silenzio, senza reagire e proporre rimedi.

Secondo il Rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sul personale del Sistema sanitario nazionale, presentato a marzo 2023, il problema più drammatico per la tenuta del nostro SSN è rappresentato dalla carenza di personale medico e infermieristico. Per quest’ultima categoria di professionisti stiamo andando verso un record negativo a livello internazionale (6.6 x 1.000 abitanti rispetto a una media OCSE di 8.6). Ci sono meno infermieri soprattutto in Piemonte (-526), Sardegna (-532), Toscana (-497), Sicilia (-480) e Liguria (-284). Su 21 Regioni ben 11 presentano un deficit tra il personale infermieristico. I medici mancano soprattutto in Piemonte (-197) e in Sardegna (-191).

Si assiste inoltre, a fughe di medici e infermieri verso la sanità privata e verso gli altri paesi, in particolare dai settori più usuranti (e che si prestano in misura minore ad attività libero professionale), quali terapie intensive e il pronto soccorso. Le ragioni sono molteplici: l’assoluta miopia dei governi degli ultimi decenni nel programmare la formazione dei professionisti; la ridotta progressione di carriera; l’età media avanzata; i livelli stipendiali fra i più bassi d’Europa sia per medici che per infermieri, anche rispetto a paesi quali Spagna, Polonia, e perfino, (extraeuropeo) la Turchia! A fronte della situazione di collasso dei pronto soccorso il Governo ha messo in atto un provvedimento urgente: un incremento della indennità di pronto soccorso che sarà però attivato solo nel 2024.

La sanità sta perdendo per strada i principi base che l’hanno ispirata: assistenza gratuita, universale, uguale per tutti. Il malato in difficoltà cerca di arrangiarsi, risolve i problemi di tasca propria e si rivolge al privato: per la salute è disposto a spendere. Ma non tutti hanno disponibilità economiche e si tengono i problemi. E mentre gli ospedali sono in affanno per carenza di risorse (si reggono sui turni coperti con prestazioni aggiuntive) e i malati chiedono aiuto, le assicurazioni propongono spesso vantaggiose polizze sanitarie: chi può le sottoscrive, chi non può arranca con evidente disparità sociale nel trattamento dei suoi bisogni.

Non possiamo continuare a giustificare l’impoverimento della nostra sanità attribuendo la colpa a shock esogeni (guerra e pandemia) che in realtà sono frutto di strategie (ed errori di programmazione) di cui siamo in gran parte responsabili. La salute, la sicurezza, la pace sono valori troppo importanti per essere oggetto di attenzione solo nell’emergenza: devono essere costruiti e accuditi giorno dopo giorno, con progetti concreti in cui l’interesse generale prevale su quello particolare.

Per quanto tragica, un’emergenza non dovrebbe mai portare a trascurare l’ordinario. Un’emergenza può cambiare l’ordine delle priorità, ma non può annullare nessuna delle priorità di una popolazione.

Concentrarsi solo sulle emergenze rischia di innescare una catena di accadimenti secondari, effetto diretto delle strategie di contrasto del rischio principale e/o conseguenza del continuo rinvio di interventi ordinari comunque rilevanti. Ciò è successo anche con la pandemia di SARS-CoV-2. Nella sanità, la concentrazione di tutte le risorse sulla pandemia ha impedito l’assistenza a favore di altre patologie: nel 2020, il numero di tumori alla mammella non diagnosticati è stimato pari a 3.526.1 L’organizzazione degli ospedali pubblici è stata completamente stravolta e, in attesa della fine della pandemia, molti servizi ritenuti (a torto o a ragione) meno essenziali sono stati sospesi e probabilmente non verranno più attivati. Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e chirurgia elettiva sono ancora contingentati nel servizio pubblico, mentre sono largamente offerti dal privato che – non essendo impegnato nell’emergenza COVID-19 se non marginalmente – può continuare e ampliare la propria attività. Ne è conferma il dato sulle persone che hanno dovuto rinunciare a visite o esami diagnostici: nel 2021, sono aumentate del 15% rispetto al 2020 e la pandemia è stata la principale ragione della rinuncia, mentre in precedenza erano i problemi economici a pesare di più.

L’Agenas, in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, ha prodotto un’analisi preliminare delle prestazioni effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), sia in regime ospedaliero sia in ambito di specialistica ambulatoriale, mettendo a confronto i dati dei primi mesi del 2020, in piena emergenza epidemiologica, con quelli dello stesso periodo del 2019. I risultati sono adesso messi a disposizione di tutti sulla sezione “Resilienza” del portale Covid-19 dell’Agenas.

Per quanto concerne la prevenzione e le cure oncologiche, sono questi i dati emersi dal Rapporto.

Screening mammografici

Più di una donna su tre non si è sottoposta a screening mammografico. Rispetto al 2019 mancano all’appello ben circa 756mila screening mammografici.

Screening colorettale

Per lo screening del colon retto, lo stop imposto dalla pandemia è stato brusco: – 46%. In numeri ben 1milione e 113mila screening in meno rispetto al 2019.

Tumore alla Mammella

Durante tutto il 2020 anche le camere operatorie sono rimaste sbarrate alle donne con tumore alla mammella: -5mila interventi rispetto all’anno precedente. In termini percentuali i volumi di attività sono scesi in media del 10,1.

Tumore colon

I bisturi si sono fermati anche per il tumore al colon: nel 2020 i volumi sono scesi mediamente del 17,7% (recuperando quindi rispetto al calo dei primi sei mesi dell’anno che si attestava sul -32,6%). In numeri mancano all’appello circa 3mila interventi per tumore al colon.

Infarti e ictus ischemici

La pandemia ha messo alle strette anche quanti sono stati colpiti da ictus ischemico e infarto del miocardio. I ricoveri per ictus ischemico durante il 2020 rispetto al 2019, in Italia mediamente scesi del 12,9% (-10,8% ricoveri) recuperando comunque rispetto allo stop registrato nei primi sei mesi dell’anno (-23%)

Sul fronte dei ricoveri per Ima Stemi (infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST), a conti fatti, i servizi sanitari regionali hanno contenuto i danni: mediamente sono scesi dell’11,9% dimezzando le perdite registrate durante la prima ondata pandemica. Tuttavia, mancano all’appello 6.113 ricoveri per infarto.

Fratture al femore operate entro le 48 ore

Per questo indicatore, si conferma una elevata capacità di reazione delle Regioni. Le camere operatorie hanno continuato a lavorare praticamente a pieno regime: il calo delle performance si attesta sullo 0,39% (era di poco meno del 2% nel primo semestre).

Ricoveri urgenti e programmati

Agenas e MeS hanno poi tirato le somme dei volumi relativi ai ricoveri urgenti. Anche per questo indicatore le regioni hanno mostrato capacità di resilienza, contenendo e recuperando le perdite rilevate nel periodo più caldo della pandemia quando erano calati del 24%. Il 2020 si chiude con una contrazione media del 14,3%.

Ricoveri chirurgici programmati

Nel 2020 non sono entrati in camera operatoria 746.441 italiani, rispetto al 2019. In Media i volumi di attività sono scesi del 28,4%.

Ricoveri in Day Hospital

Anche volumi di ricoveri in DH hanno subito una contrazione media del 29,2%. Sono passati da 1.774.046 ricoveri nel 2019 e 1.255.725 nel 2020 con 518.321 ricoveri in meno. Con modalità differenti a livello regionale. Un segno di quanto la pandemia ha inciso a lungo sulle attività ordinarie di cura, in un periodo in cui il bisogno (anche solo) di rassicurazione sul proprio stato di salute avrebbe dovuto ricevere maggiore attenzione.

Si tratta di effetti presentati come inevitabili, temporanei e comunque incapaci di produrre conseguenze permanenti sul sistema sanitario. Ma, purtroppo, non è così. La pandemia si è incuneata in un percorso non casuale, in atto da tempo, di lento e graduale indebolimento della sanità pubblica e ne ha accelerato l’evoluzione.

Sono in molti a pensare che ci sia una raffinata strategia di marketing, perseguita con paziente determinazione da parte di chi ha interesse alla crescita del mercato privato delle prestazioni sanitarie e delle coperture assicurative, in alternativa al servizio pubblico. Da anni stiamo sopportando sgomenti piccoli continui segnali di degrado delle nostre strutture sanitarie, che continuano a privilegiare logiche centraliste degli Ospedali di Cagliari e Sassari, mascherate da modelli organizzativi denominati Hub & Spoke (basta confrontare il numero di alcuni specialisti presenti nei due capoluoghi).

La pandemia ha svolto un ruolo di acceleratore del processo di lenta e progressiva sostituzione di parte del servizio pubblico con il mercato privato, spingendo i cittadini a evitare le strutture pubbliche (ancora impegnate nel COVID-19) e i professionisti a preferire contratti precari con i privati piuttosto che un lavoro strutturato nel SSN. A tutto ciò sembriamo, purtroppo, rassegnati, come un trojan informatico che si è introdotto nella mente e nella coscienza di tanti, convinti che non si possa cambiare più niente. Non vedo l’ora di andare in pensione! È questa la frase che mi sento ripetere da tanti colleghi che hanno superato i sessant’anni.

È precisamente, la storia della rana bollita, una metafora utilizzata per spiegare che quando un cambiamento, di norma ritenuto insopportabile, avviene in modo sufficientemente lento e graduale sfugge alla coscienza della maggior parte delle persone e finisce col non suscitare nessuna reazione.

Da anni (ancor prima della pandemia) stiamo sopportando sgomenti piccoli continui segnali di degrado delle strutture sanitarie, inusuali forme di precariato (come i cosiddetti gettonisti, professionisti con partita IVA contattati attraverso agenzie di somministrazione lavoro, che alla ASL Sulcis costano 2.400 € al giorno solo per assicurare il funzionamento del PPI del CTO), difficoltà di accesso alle cure, impoverimento di servizi fondamentali. Per non parlare poi, della scelta di porre un vincolo (recentemente in parte derogato) alla spesa per il personale, ferma in valore assoluto da oltre 10 anni, dimenticando che la sanità è un settore ad alta intensità di lavoro.

In sanità molte cose in termini di conoscenze, di farmaci, di organizzazione, cambiano a ritmo sostenuto; le tecnologie diagnostiche convenzionali sono obsolescenti dopo 10 anni, quelle digitali dopo 7 anni. Il personale in dieci anni invecchia di ben 10 anni. Capisco che questa affermazione risulti pleonastica, ma evidentemente non se ne era tenuto conto bloccando le assunzioni! Il che vuol dire che i medici che avevano 55 – 65 anni ora sono andati via e non sono stati rimpiazzati. Per gli infermieri – non a caso – è lo stesso. Ma, ad esempio, se avevano 40 – 50 anni, ora ne hanno 50 – 60. Anche questo è ovvio, ma meno ovvio è il fatto che si tratta di un lavoro che comporta anche un impegno fisico rilevante. Nella mia esperienza lavorativa, quando un infermiere compiva 55-60 anni lo si destinava all’attività ambulatoriale proprio per queste ragione; ora questa età è superata dalla maggioranza del personale infermieristico in attività.

Per anni, ci siamo sentiti dire che bisognava tagliare letti e strutture in favore di un contestuale rafforzamento dell’assistenza extra ospedaliera, il cosiddetto “territorio”. Sappiamo che questo passaggio si è verificato certamente per la prima parte dell’operazione, quella del taglio agli ospedali, molto meno nella seconda, quella dello sviluppo di una assistenza territoriale capillare e funzionale.

Questa scelta programmatoria, del resto, ha assunto nel tempo le caratteristiche di una battaglia iconoclasta contro la stessa immagine dell’ospedale visto come luogo obsoleto e antistorico di istituzionalizzazione del malato comportando scelte dolorose per intere comunità che si sono viste spesso private di presidi sanitari che seppur piccoli, obsoleti e pieni di doppioni (forse inutili) facevano parte della vita di quel territorio.

Intendiamoci, che la nostra rete ospedaliera sia da riscrivere non vi è dubbio e che alcuni ospedali siano inadeguati e insicuri per tenere il passo con i progressi della scienza e della medicina, anche, ma è certo che senza un ospedale unico (non solo per Cagliari) e un’attenta riprogrammazione dell’offerta sanitaria, in una visione integrata, non esiste futuro per questo territorio.

Questo immaginifico e spesso declamato legame che dovrebbe vedere il paziente al centro di un processo sinergico di gestione tra i diversi livelli di assistenza è infatti rimasto puramente teorico e, per farla breve, ad oggi il risultato è che oggi abbiamo due Presidi ospedalieri in “gasping” (un boccheggiamento caratterizzato da una riduzione estrema della frequenza degli atti respiratori fino al loro totale arresto) e comunque “poco” territorio.

Non c’è molto tempo. È auspicabile una reazione di operatori, cittadini e sindaci: schizziamo fuori dalla pentola prima che chiudano i nostri ospedali! È indispensabile trovare uno spazio di confronto tra stakeholder (portatori di interesse), cittadini e operatori sanitari per condividere idee e soluzioni, non solo compatibili (con le attuali risorse), ma anche compossibili (termine della filosofia scolastica ripreso particolarmente da Leibniz, designante la relazione tra due realtà simultaneamente possibili).

Bibliografia

– Noam Chomsky, Media e potere, California 2014

– Cristina D’Amicis, I compensi d’oro dei medici a gettone, «Today Economia», 25 ottobre 2022.

– Nerina Dirindin, La metafora della rana bollita: schizziamo fuori dalla pentola prima che sia troppo tardi, Epidemiologia& Prevenzione, 2022, 46 (3) maggio – giugno, p.121-122.

– Cesare Fassari, Gli ospedali in Italia. È ora di cambiare, «Quotidiano sanità» 14 giugno 2021.

– Marco Geddes da Filicaia, Attacco al SSN. Svegliamoci!, «Salute Internazionale», 12 dicembre 2022.

– Marta Innorta, La rana bollita: una storia d’ansia, attacchi di panico e cambiamento, Bologna 2017.

– Alberto Scanni, La sanità pubblica e la «rana bollita» di Noam Chomsky, Cittadini e classe politica sono chiamati a reagire contro il declino del Servizio Sanitario Nazionale, Corriere della Sera, 4 aprile 2023

(*) Coordinatore Regione Sardegna della Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche (SIDMI)