Dopo le organizzazioni sindacali, anche i 24 sindaci dei Comuni della Provincia del Sulcis Iglesiente chiedono alla Regione di garantire la continuità della Direzione della Asl con il dottor Paolo Cannas.

«I sindaci dei Comuni della Provincia del Sulcis Iglesiente, riuniti in forma congiunta, intendono esprimere profonda preoccupazione per la situazione sempre più grave che riguarda la sanità territoriale del nostro territorio – si legge in una nota congiunta dei 24 sindaci –. I sindaci del Sulcis Iglesiente, prendendo atto delle notizie apparse sulla stampa circa l’ennesimo possibile cambiamento dei dirigenti delle ASL della Sardegna, esprimono forte preoccupazione per la persistente instabilità che sta caratterizzando la governance sanitaria regionale. La continua alternanza nelle nomine dei vertici aziendali sta generando incertezza e rallentamenti in un momento particolarmente delicato per il nostro sistema sanitario territoriale.»

«Dopo diversi avvicendamenti, il territorio aveva finalmente ritrovato una condizione di stabilità con la nomina del direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente, dottor Paolo Cannas, che si è immediatamente reso disponibile ad affrontare le numerose criticità della sanità del Sulcis Iglesiente – aggiungono i 24 sindaci -. Gli incontri già avviati hanno consentito di impostare un percorso strutturato e concreto, finalizzato al miglioramento dei servizi e a fornire risposte efficaci ai cittadini, che da troppo tempo attendono soluzioni adeguate. Inoltre, dopo anni di attesa, si sta finalmente procedendo alla costituzione della Commissione sanitaria territoriale, passaggio fondamentale per rafforzare la governance locale e programmare in modo efficace gli interventi necessari. Un ulteriore cambio di dirigenza significherebbe dover ripartire ancora una volta da zero, interrompendo il lavoro avviato e compromettendo seriamente il processo di riorganizzazione in corso.»

«Il tempo a disposizione è limitato e il nostro territorio non può più permettersi ritardi o battute d’arresto. La sanità del Sulcis Iglesiente ha bisogno di continuità, stabilità e programmazione. Un nuovo avvicendamento rischierebbe di infliggere un colpo gravissimo a un sistema già fortemente provato – concludono i 24 sindaci dei Comuni della Provincia del Sulcis Iglesiente -. I sindaci, pertanto, chiedono alla Regione di garantire stabilità gestionale e rispetto per il percorso avviato, nell’interesse esclusivo delle comunità amministrate.»