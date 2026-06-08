Sasha Sais è stato confermato sindaco di Musei, unico candidato con la lista “Musei Protagonista”, con 527 voti. Tutte le preferenze dei 12 consiglieri eletti
Sasha Sais è stato confermato sindaco di Musei, unico candidato con la lista “Musei Protagonista”, con 527 voti. Hanno votato 536 elettori, l’80,97% dei 662 aventi diritto. La lista ha eletto tutti i 12 candidati consiglieri:
Marco Todde 144 preferenze
Silvio Usai 133
Germano Pireddu 130
Alessandra Murru 109
Giulia Manca 101
Miriam Anna Chiara Pinna 87
Riccardo Franzina 69
Severino Francesco Pinna 66
Eleonora Bernardini 61
Nicola Accocci 57
Michele Floris 50
Massimiliano Congiu 9.
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