8 June, 2026
MENU
mobile-logo
HomePoliticaElezioniSasha Sais è stato confermato sindaco di Musei, unico candidato con la lista “Musei Protagonista”, con 527 voti. Tutte le preferenze dei 12 consiglieri eletti
Elezioni

Sasha Sais è stato confermato sindaco di Musei, unico candidato con la lista “Musei Protagonista”, con 527 voti. Tutte le preferenze dei 12 consiglieri eletti

Sasha Sais è stato confermato sindaco di Musei, unico candidato con la lista “Musei Protagonista”, con 527 voti. Hanno votato 536 elettori, l’80,97% dei 662 aventi diritto. La lista ha eletto tutti i 12 candidati consiglieri:

Marco Todde 144 preferenze

Silvio Usai 133

Germano Pireddu 130

Alessandra Murru 109

Giulia Manca 101

Miriam Anna Chiara Pinna 87

Riccardo Franzina 69

Severino Francesco Pinna 66

Eleonora Bernardini 61

Nicola Accocci 57

Michele Floris 50

Massimiliano Congiu 9.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
A Santadi la lista "
A Giba, nella sezion
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Elezioni
Emanuele Pes e Sasha
Provincia
Viabilità più sicu
Provincia
Proseguono gli inter
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY