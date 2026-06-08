Sasha Sais è stato confermato sindaco di Musei, unico candidato con la lista “Musei Protagonista”, con 527 voti. Tutte le preferenze dei 12 consiglieri eletti

Sasha Sais è stato confermato sindaco di Musei, unico candidato con la lista “Musei Protagonista”, con 527 voti. Hanno votato 536 elettori, l’80,97% dei 662 aventi diritto. La lista ha eletto tutti i 12 candidati consiglieri:

Marco Todde 144 preferenze

Silvio Usai 133

Germano Pireddu 130

Alessandra Murru 109

Giulia Manca 101

Miriam Anna Chiara Pinna 87

Riccardo Franzina 69

Severino Francesco Pinna 66

Eleonora Bernardini 61

Nicola Accocci 57

Michele Floris 50

Massimiliano Congiu 9.