FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL: «Sotacarbo, il Governatore Solinas non ha mantenuto l’impegno assunto il 14 gennaio»

Dopo la manifestazione sotto il Consiglio regionale dello scorso 12 gennaio culminato con l’incontro con i capigruppo in Consiglio regionale e la successiva convocazione del Presidente della Giunta regionale per il giorno 14 u.s. abbiamo creduto si fosse finalmente arrivati alla risoluzione della vertenza.

Nel corso dell’incontro era stata ribadita la centralità della Sotacarbo nel panorama scientifico regionale e nazionale, considerata oramai un’eccellenza; il Governatore si era impegnato per far si che entro breve tempo fossero formalizzati i passaggi per portare le quote della Regione dal 50 al 51 per cento e definire le procedure per garantire il fondo di dotazione necessario per il funzionamento del centro ricerche investimenti, cofinanziamenti.

Oltre a delineare, le caratteristiche del nuovo Presidente Sotacarbo, il Governatore Solinas aveva assunto l’impegno per trovare una soluzione rapida per la nomina e che sarebbe stata comunicata nella riunione successiva già convocata per il martedì 19 gennaio.

Purtroppo, ad oggi, nessun incontro, nonostante i ripetuti solleciti verso la segreteria della Presidenza, prima rinvii ora neppure quelli; con grande rammarico dobbiamo riscontrare, per ora, l’inaffidabilità della Regione Sardegna nella sua massima figura istituzionale.

Intanto, la situazione della Sotacarbo precipita, arrivano le prime ingiunzioni di pagamento e non sono più garantiti gli stipendi futuri oltre a tutti gli investimenti che determineranno la ricerca per i prossimi anni. Questa situazione è inaccettabile, oltre a richiamare il Presidente al senso di responsabilità ed al rispetto degli impegni assunti verso le lavoratrici e i lavoratori.

Lanciamo un appello alla conferenza capigruppo che avevano manifestato attenzione ed interesse verso la società.

Emanuele Madeddu (FILCTEM-CGIL Sardegna Sud Occidentale)

Gianrico Cuboni (FLAEI-CISL Sardegna)

Pierluigi Loi (UILTEC-UIL Sardegna)

