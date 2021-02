Carabinieri: concorso pubblico per 626 allievi marescialli

Il ministero della Difesa ha indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 626 allievi marescialli nel corpo dei carabinieri, per l’ammissione all’11° corso triennale 2021-2024. Per poter partecipare al concorso bisogna essere in possesso del diploma, di godere dei diritti civili e politici, di non essere stati condannati per delitti non colposi, di essere in possesso di condotta incensurabile, di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, etc. Il concorso si svolgerà attraverso diverse fasi: una prova preliminare; prove di efficienza fisica; prova scritta di conoscenza della lingua italiana; accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica dei candidati; accertamenti attitudinali e una prova orale. La prova preliminare consisterà in un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria …), di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di ragionamento verbale oltre alla conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco. Superate le prove di efficienza fisica, che consisteranno in diversi esercizi ginnici, i candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di conoscenza della lingua italiana, che consisterà nello svolgimento di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la conoscenza delle strutture fondamentali della lingua. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 15 marzo 2021.

