Federico Fantinel: «Carbonia ha bisogno di un programma concreto e realizzabile»

«Il mio impegno per Carbonia continua. A breve ci saranno le elezioni comunali e a Carbonia c’è una grande incertezza. Si sente solo parlare di auto candidature di sindaci: io non condivido questa modalità. Ritengo che ci sia una generazione completamente dimenticata, che ha tutte le capacità per governare Carbonia. Penso che solo i cittadini debbano scegliere il ruolo di ogni singolo candidato, attraverso l’espressione di voto. Io mi metto a disposizione, come ho sempre fatto. La mia idea la conoscete: è un’idea di coalizione civica dove non ci sia nessun partito a decidere. Il potere decisionale deve essere dato ai cittadini.»

Lo scrive, in una nota, Federico Fantinel, consigliere comunale in carica, del gruppo del Partito democratico, alla seconda consiliatura.

«Vorrei che ci fosse una squadra di persone, per cui stiamo lavorando, con tanta voglia di fare, persone che hanno la passione per la politica dal basso e che mettano a disposizione esperienze, conoscenze e competenze – aggiunge Federico Fantinel – Non importa quale partito esse votino a livello nazionale, ma importa che cosa possono fare e dare a Carbonia!»

«Io, semplicemente, metto a disposizione la mia esperienza da consigliere, le conoscenze, le competenze, la capacità di ascolto. Nella vita mi piace dare una mano alle persone e riuscire a risolvere dei problemi. Questo è quello che mi dà soddisfazione: fare qualcosa per gli altri, rispetto a fare qualsiasi cosa per me stesso. Non mi importano le cose futili, non mi importano le cose che non hanno veramente valore. Ritengo di avere dei valori importanti che mantengo e cercherò di portare anche nella futura amministrazione di Carbonia. La città ha bisogno di un programma concreto e realizzabile, insieme alle persone in grado di poterlo attuare – conclude Federico Fantinel –. È importante esserci per cambiare le cose e io ci sono.»