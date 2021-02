Iglesias: in numerose vie ed aree pubbliche, è in fase di completamento l’installazione delle postazioni “Dogtoilet”

In numerose vie ed aree pubbliche del comune di Iglesias, è in fase di completamento l’installazione delle postazioni “Dogtoilet”.

Il sistema, rivolto in special modo ai padroni dei cani, permette di unire, in un’unica postazione, un punto di consegna per i sacchetti ed un contenitore per lo smaltimento delle deiezioni animali.

«Una maniera per fornire un servizio ai padroni degli animali ed allo stesso contribuire alla pulizia delle strade e dei marciapiedi», ha spiegato il sindaco Mauro Usai.

Fino ad ora sono state installate 30 postazioni “Dogtoilet”, e nei prossimi giorni ne verranno installate altre 10.

Attualmente sono attive le postazioni in:

– Corso Colombo (fronte “Casa Serena”)

– Via Oristano

– Via Roma (fronte Chiostro di San Francesco)

– Via Isonzo (fronte Centro Direzionale)

– Via Valverde (fronte campo sportivo Monteponi)

– Via Pacinotti

– Via Cattaneo (marciapiede ospedale CTO)

– Via Deledda (fronte scuole)

– Via Vivaldi

– Via Vergine Maria

– Via San Salvatore

– Via Sant’Antonio

– Piazza Cavallera

– Corso Colombo (fronte Uff. Postale)

– Via XX Settembre (fronte Chiesa Cuore Immacolato)

– Via Roma

– Via Indipendenza (fronte Seminario)

– Via della Regione (pressi campo sportivo Monteponi)

– Stazione ferroviaria

– Via XX Settembre (angolo Via Firenze)

– Via San Leonardo (fronte Ospedale Santa Barbara)

– Intersezione tra via Pacinotti e Via Malpighi

– Parco delle Rimembranze (2 postazioni)

– Via Veneto

– Via Leonardo da Vinci (fronte Chiesa San Salvatore)

– Via Argentaria

– Via Torino

– Via Fadda

– Via Cattaneo (fronte ex Comando Vigili).

Le altre postazioni verranno installate in:

– Piazza Sella

– Corso Matteotti

– Piazza Pichi

– Via Azuni

– Via Garibaldi

– Piazza Oberdan

– Piazza Orrù

– Piazza Conte Ugolino

– Galoppatoio Via Laconi

– Via Calabria

«I contenitori per le deiezioni canine costituiscono un aiuto al mantenimento di strade e marciapiedi puliti, e sono un valido strumento per fornire ai proprietari dei cani un sistema di raccolta dei rifiuti, in maniera immediata – ha aggiunto l’assessore dell’Ambiente Francesco Melis -. Questi contenitori sono dotati anche di dispenser con le buste per la raccolta delle deiezioni, ma si ricorda a tutti i cittadini che prima di portare “Fido” a fare una passeggiata, è obbligatorio dotarsi non solo del guinzaglio ma anche dei sacchetti. Occorre farne un buon uso, per rispettare la nostra città e renderla più decorosa e pulita.»

