Venerdì 26 febbraio, nelle piazze sarde, si terrà un Flash Mob per la crisi del settore Wedding

Una manifestazione simbolica, nel rispetto delle norme anti-Covid, che coinvolgerà diversi operatori in rappresentanza delle categorie più colpite del settore wedding, riempirà le piazze della Sardegna il 26 febbraio.

Il flash mob, promosso nell’Isola da CONFESERCENTI PROV.LE NUORO OGLIASTRA, CAGLIARI E SASSARI, in collaborazione con gli operatori commerciali/artigianali operanti nel settore, appartenenti al comitato promotore denominato “Insieme per il WEDDING”, è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e catturare l’attenzione politica sulla delicata situazione economica venutasi a determinare a danno degli operatori del settore wedding in conseguenza delle restrizioni disposte dalle autorità competenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria e ridurre il rischio di contagio.

Con un calo di fatturato nel 2020 compreso tra l’85 ed il 90%, il settore wedding è praticamente in ginocchio e, soprattutto, dimenticato dal sistema degli aiuti messi in campo dalle Istituzioni che, come sappiamo, sono stati programmati basandosi quasi esclusivamente sui codici ATECO.

Parliamo di una settore trasversale che coinvolge diverse tipologie di attività che vanno dal commerciante di abiti da cerimonia al fiorista, dall’acconciatore al fotografo, dal ristoratore alle agenzie di viaggio, dalle imprese dell’animazione e dell’intrattenimento ai rappresentanti di commercio, senza dimenticare agenzie di noleggio vetture da cerimonia, wedding planner, estetiste, etc.: tutte attività accomunate purtroppo dal fatto di non poter essere catalogate in base a un codice ATECO specifico e pertanto non facilmente riconducibili al comparto.

La manifestazione si svolgerà venerdì 26 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Nuoro in piazza Sebastiano Satta, a Cagliari in piazza del Carmine e Sassari in piazza Italia.

