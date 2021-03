Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Iglesias che li hanno sorpresi a rubare 450 kg di cavi in rame all’Hotel Antas di Sant’Angelo

I carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia nella giornata di ieri hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, due loro vecchie conoscenze, rispettivamente di 29 e 22 anni, entrambi disoccupati. I due giovani sono stati sorpresi all’interno dell’Hotel Antas, sito in località Sant’Angelo del comune di Fluminimaggiore, mentre erano intenti ad asportare cavi in rame, per un peso complessivo di kg. 450 circa, dall’impianto elettrico della citata struttura ricettiva in stato di abbandono. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, un 83enne imprenditore del luogo. I due arrestati sono stati condotti presso la caserma dei carabinieri di Iglesias e ristretti nelle locali camere di sicurezza, in attesa del processo per rito direttissimo.

I carabinieri si erano insospettiti allorquando, nel transitare dietro alla vecchia struttura, avevano notato una porta secondaria aperta e bloccata con una sedia. Avevano così intuito, anche per la presenza di un furgone poco distante, che qualcuno si potesse essere introdotto nell’edificio, con finalità tutte da accertare. Non è la prima volta che i due si fanno sorprendere a rubare rame in quell’immobile.

