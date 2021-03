Martedì 16 marzo, a Nebida, verrà interrotta l’erogazione idrica per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in Corso pan di Zucchero

Martedì 16 marzo, a Nebida, dalle 8.30 alle 16.30 verrà interrotta l’erogazione idrica per la realizzazione di un intervento, dei tecnici di Abbanoa, di manutenzione programmata sulla rete idrica in Corso pan di Zucchero

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, dalle ore 08.30 alle ore 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione alle utenze ubicate nelle vie:

– Via Pertini

– Via Santa Maria

– Via Monte Carroccia

– Via Corallo

– Via Fontana Chessa

– Via Lamarmora

– Via Portu Nebida

– Via Portu Banda

– Via Porto Flavia

– Corso Pan di Zucchero

Il servizio verrà ripristinato anticipatamente nel caso gli interventi venissero completati in tempi minori rispetto a quelli previsti.

Viene comunicato inoltre che, in seguito ai lavori, potrebbero verificarsi temporanei inconvenienti di torbidità in fase di ripristino del servizio. In tal caso, Abbanoa procederà ad operazioni di spurgo della rete.

