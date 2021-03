UniCredit sostiene l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale

Nel dettaglio, il progetto sostenuto dalla UniCredit Social Impact Banking è finalizzato al sostegno di investimenti per il miglioramento delle strutture di accoglienza per persone a rischio di marginalità sociale con un incremento di circa 80 nuovi posti letto, alleggerendo così nuove famiglie dai carichi di cura, per gli adeguamenti necessari a rendere le strutture Covid-free, per la digitalizzare i sistemi gestionali e amministrativi. Più di recente l’associazione ha anche ampliato il raggio della sua operatività tradizionale mettendo il suo network e le sue risorse al servizio della Comunità e del territorio, in modalità non convenzionali: infatti durante l’emergenza sanitaria COVID 19 ha attivato – su richiesta di alcuni comuni e di alcune direzioni scolastiche – lo “sportello psicologico” ed il supporto educativo/formativo anche domiciliare a favore di studenti in stato di grave povertà impossibilitati a seguire i programmi scolastici con la didattica a distanza).

«Grazie a questa operazione di finanziamento – ha spiegato Salvatore Pisconti, responsabile per il Centro Italia di UniCredit – sosteniamo una realtà importante della regione che potrà continuare ad accogliere persone vittime di dipendenza patologiche e e in situazioni di disagio sociale anche in questa fase di emergenza pandemica da Covid -19. L’operazione di Impact Financing rientra nel programma di UniCredit Social Impact Banking, finalizzato a finanziare realtà a forte rilevanza sociale e conferma l’attenzione e la vicinanza della Banca al territorio sardo.»

Il finanziamento a impatto sociale prevede anche il riconoscimento di una donazione (pay for success), al raggiungimento degli obiettivi dichiarati da Casa Emmaus, che la cooperativa destinerà alla realizzazione di corsi di formazione professionale per le donne ospiti con problematiche di grave disagio sociale e psichiatrico.

Comments

comments