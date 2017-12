Grande successo, questa sera, al Teatro Centrale di Carbonia, per il concerto d’esordio della 15ª edizione della rassegna Gospel Explosion.http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/12/grande-successo-questa-sera-al-teatro-centrale-di-carbonia-per-il-concerto-desordio-della-15a-edizione-della-rassegna-gospel-explosion/ Pubblicato da Giampaolo Cirronis su Lunedì 25 dicembre 2017

Grande successo, questa sera, al Teatro Centrale di Carbonia, per il concerto d’esordio della 15ª edizione della rassegna Gospel Explosion, organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione.

Protagonista del giro di Sardegna in cinque tappe è la Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel, complesso vocale e strumentale americano fondato dal cantante e direttore musicale Cedric Shannon Rives, talento cristallino che fin da giovanissimo ha iniziato a cimentarsi con la musica padroneggiando con innata grazia e facilità le arti del musical e della recitazione. Con quattro album all’attivo e decine di migliaia di dischi venduti in tutto il mondo, l’artista di Saint Louis si è presentato sul palcoscenico affiancato dalle voci di Christopher Ifill, Joel T. Lester e Travis Tailor, con Heyward Matthews al pianoforte e alle tastiere e Chance Harper alla batteria. Il repertorio ha spaziato tra modernità e tradizione, con le immancabili pietre miliari del gospel e brani originali dello stesso Cedric Shannon Rives, molti dei quali ripresi da alcuni tra i più importanti artisti del genere contemporanei, come The Anointed Pace Sisters, Darwin Hobbs, DeWayne Woods, Le’Andria Johnson, tra gli altri.

Il gruppo ha trascinato all’entusiasmo il sempre caloroso pubblico del Teatro Centrale, coinvolgendolo sul palco ed in platea. I momenti più emozionanti sono stati vissuti nei quattro bis finali, nei quali hanno interpretato le mitiche “When the Saints Go Marching In”, “Hey Man” e “Oh Happy Days”.

Il gruppo in arrivo dal Missouri è atteso martedì 26, alle 21.00, nel Nuovo Teatro Comunale di Sassari (ingresso a dieci euro; prevendita negozio Pasquali, Largo Cavallotti, 21), e la sera dopo, mercoledì 27 dicembre, alla stessa ora, al Cinema Miramare di Alghero (biglietti a dodici euro; prevendite presso Astratto Parrucchieri, via Pascoli, 45/A).

Tappa a Cuglieri, giovedì 28, alle 18.00, nel teatro dell’Ex Seminario regionale sardo (ingresso gratuito, nell’ambito della rassegna Sardinia Anima Mundi). Ultimo impegno per Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel, in terra sarda venerdì 29 a Serramanna, nella Sala Conferenze “Vico Mossa”, in via Parrocchia, con inizio alle 19.00 (ingresso gratuito).

La quindicesima edizione di Gospel Explosion è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e Assessorato del Turismo) e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Serramanna e il Centro Commerciale Naturale “Sa Passillada”, i comuni di Sassari e Alghero, l’associazione culturale Music & Movie, la Fondazione Meta e l’AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), il comune di Cuglieri e l’associazione culturale Jana Project.

