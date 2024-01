27 gennaio, Giorno della Memoria della Soah, sabato sera a Iglesias, un momento di riflessione organizzato dall’associazione Argonautilus

In occasione del Giorno della Memoria della Shoah, sabato 27 gennaio alle ore 18.00, l’Associazione Argonautilus diffonde l’invito a un momento di riflessione, incontro e letture condivise.

«Anche in un momento storicamente così drammatico, in cui il Governo Israeliano si sta rendendo autore di un nuovo, vergognoso eccidio, quello in corso da più di cento giorni ai danni della popolazione di Gaza, ricordare la Shoah resta per noi un atto doveroso», scrive Argonautilus.

«Il 27 gennaio si celebra la liberazione di Auschwitz; si ricordano la Shoah e leggi razziali, la persecuzione di tutti i deportati, prigionieri, e uccisi, gli oppositori politici, gli internati militari, i lavoratori che avevano scioperato, quelli che hanno rischiato la propria vita affinché altri vivessero.»