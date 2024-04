La Giornata dei Lions Club a Cagliari: un successo di solidarietà e Impegno Civico

Il Lions Club Carbonia ha segnato un trionfo di partecipazione e spirito comunitario durante il Lions Day, tenutosi oggi, domenica 14 aprile, al Parco di Monte Claro. L’evento annuale, che ha visto un’ampia adesione dei cittadini, è stato un’occasione per i Club della Sardegna di esibire le loro iniziative benefiche e progetti sociali.

Le attività si sono concentrate su temi cruciali come la tutela dell’ambiente, la promozione della cultura, la lotta alla povertà, il supporto alla vista e cani guida, la prevenzione sanitaria. L’evento ha anche celebrato il talento giovanile locale con la premiazione di due studenti di Carbonia, che hanno partecipato al concorso artistico “Poster per la Pace”, per la loro originalità e merito.

Il Premio Originalità è stato assegnato a Fabio Pinna della 2ª B dell’Istituto “Deledda-Pascoli”, mentre il Premio di Merito è andato a Cecilia Podda della Classe 1ª A della Scuola Paritaria “Gritti”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partecipanti che hanno reso possibile questa giornata di festa e di impegno verso il prossimo.