Pietro Morittu (sindaco di Carbonia): «Il processo di ripristino e valorizzazione di alcune parti della città e delle periferie non si ferma»

«Il processo di ripristino e valorizzazione di alcune parti della città e delle periferie non si ferma, e continua a darci grandi soddisfazioni. L’investimento di 400.000 euro in questo caso riguarda l’ex deposito di Biciclette della Grande Miniera di Serbariu, riqualificato con i fondi del Piano Sulcis. È qui che nascerà il nuovo incubatore di imprese della città di Carbonia: al suo interno avranno sede un coworking e il centro studi del mediterraneo. Il progetto prevede anche la riattivazione del Master in Architettura del Paesaggio.»

«Un progetto frutto del lavoro congiunto e sinergico delle varie articolazioni dell’Amministrazione comunale, e che fa parte di un più ampio disegno di cui fanno parte 93 progetti redatti o in fase di attuazione, oltre a tutte le azioni collaterali volte ad attivarne ulteriori – conclude Pietro Morittu -. La miniera che riprende vita significa proiettarci in un futuro ricco di opportunità per Carbonia, significa restituire a tutta la comunità uno spazio da cui far partire e ripartire iniziative di sviluppo, crescita e innovazione per il bene di tutti.»