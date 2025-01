Giorno della Memoria: alle ore 17.30, presso la Sala Fabio Masala della Grande Miniera di Serbariu si terrà la proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”, regia di Claudio Bisio

Oggi, lunedì 27 gennaio, ricorre il “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Sono trascorsi esattamente 80 anni, era il 27 gennaio del 1945, quando il campo di concentramento di Auschwitz venne liberato dalle truppe sovietiche, liberando i superstiti. La scoperta del campo e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista.

«Un periodo drammatico e buio della nostra storia, che rappresenta l’occasione per riflettere sulle atrocità e le aberranti azioni compiute dai nazifascisti che cagionarono la morte di tanti poveri innocenti, bambini, donne, uomini e anziani. Rievocare la Shoah e le sue nefaste conseguenze, ricordando e onorando le vittime delle persecuzioni naziste e del genocidio ebraico è il modo migliore per affrontare il presente, con l’auspicio che esso sia foriero di una rinnovata cultura votata al rispetto e alla salvaguardia dei valori della libertà, della pace, della giustizia e dell’integrazione. La speranza, rivolta soprattutto ai nostri giovani, è che da questa tragica vicenda si possa ripartire contribuendo alla costruzione di una società dove non trovi più alcuno spazio di esistere l’antisemitismo, ma dove alberghi invece il dialogo, la tolleranza e l’apertura verso gli altri. L’obiettivo è ricordare il passato, onorare le vittime delle persecuzioni naziste e del genocidio ebraico per costruire un presente e un futuro di libertà, pace, giustizia e integrazione», ha dichiarato il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu.