Sono in corso, a Carbonia, gli interventi di manutenzione dell’area prospiciente l’Istituto Comprensivo Deledda-Pascoli

Sono in corso di svolgimento, a Carbonia, interventi di manutenzione, pulizia e sistemazione di alcune aree nevralgiche della città. Oggi i lavori si sono concentrati nella zona di via Deffenu-Ala Italiana e Saglimbene, in cui insiste l’Istituto Comprensivo Deledda-Pascoli.

«Si tratta di piccoli ma importanti interventi in una zona ad alta densità di traffico, frequentata quotidianamente da centinaia di studenti della nostra città. Un segnale di attenzione dell’Amministrazione Comunale in un’ottica di un maggiore decoro urbano per favorire e rendere più ordinate e pulite le vie d’accesso all’istituto scolastico, a beneficio di alunni, alunne, genitori, insegnanti, personale scolastico e, più in generale, verso tutti gli abitanti che risiedono nella zona. Questo intervento si inserisce nell’alveo di una serie di lavori di manutenzione che proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo altre zone della città e delle frazioni», hanno detto il sindaco Pietro Morittu e l’assessore delle Manutenzioni Giuseppe Casti.