Piero Agus è stato confermato presidente dell’associazione “Amici della miniera”
Nel pomeriggio di ieri si è riunito per la prima volta il nuovo Comitato direttivo dell’Associazione “Amici della Miniera”, composto da 15 soci eletti nell’assemblea plenaria del 30 gennaio scorso.
I componenti del direttivo hanno confermato Piero Agus alla presidenza dell’associazione, il quale ha proposto il Collegio di presidenza composto da Gian Matteo Sabiu (vice presidente), Pierina Cutaia (responsabile segreteria), Mario Zara (responsabile organizzazione), Marisa Calamina (responsabile tesoreria).
Durante la riunione sono stati sviluppati diversi temi, quali l’andamento del tesseramento 2026, la campagna 5×1000, i rapporti di collaborazione con enti ed altre associazioni, i gruppi di lavoro e le iniziative in campo per il 2026.
Oltre ai componenti succitati fanno parte del Comitato direttivo 2026-2029 i soci Enea Casti, Paolo Cicilloni, Luciano Fois, Angelo Gambella, Silvia Marongiu, Orietta Orrù, Vincenzo Panio, Giuliano Usai, Giovanni Virgilio e Salvatore Ziranu.
