15 February, 2026
Giovedì 12 febbraio la Sala Soci Euralcoop, a Carbonia, ha ospitato la presentazione del libro di Antonio Cesare Gerini "L'alba tra le brume"
Libri

Giovedì 12 febbraio la Sala Soci Euralcoop, a Carbonia, ha ospitato la presentazione del libro di Antonio Cesare Gerini “L’alba tra le brume”

Giovedì 12 febbraio la Sala Soci Euralcoop, a Carbonia, ha ospitato la presentazione del libro di Antonio Cesare Gerini “L’alba tra le brume”. Ha introdotto e moderato i lavori la prof.ssa Cinzia Crobu, giornalista delle arti teatrali. Nel corso della serata è stata inaugurata la mostra fotografica “Tanti per Tutti” di Giorgio Locci, socio dell’associazione Albeschida e sono state eseguite letture e rappresentazioni del gruppo teatro di Albeschida.

Antonio Cesare Gerini, medico in pensione, è stato psichiatra al Servizio di Diagnosi e Cura dell’ospedale di Carbonia, co-fondatore del centro di accoglienza “Don Vito Sguotti” a Carbonia, responsabile della comunità protetta pubblico-privata Usl-Aias di Cortoghiana, del Centro di salute mentale e del Dipartimento di salute mentale di Carbonia-Iglesias; attualmente è il presidente dell’organizzazione Albèschida per l’aiuto e il supporto alle attività risocializzanti dei pazienti psichiatrici.

 

 

 

 

 

