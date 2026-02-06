Mercoledì 12 febbraio, presso la Sala Soci Euralcoop, in Piazza Marmilla, a Carbonia, verrà presentato il libro di Antonio Cesare Gerini “L’alba tra le brume”
Mercoledì 12 febbraio, alle 18.30, presso la Sala Soci Euralcoop, on Piazza Marmilla, a Carbonia, verrà presentato il libro di Antonio Cesare Gerini “L’alba tra le brume”. Introdurrà e modererà la presentazione la prof.ssa Cinzia Crobu, giornalista delle arti teatrali.
Giovedì 27 febbraio, ore 19.00, presso la Comunità di via Marconi, a Carbonia, si terrà lo spettacolo teatrale “Memorie dal Reparto 6” di Anton Čechov, con Daniele Giuliani in scena.
