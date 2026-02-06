6 February, 2026
Cultura

Mercoledì 12 febbraio, presso la Sala Soci Euralcoop, in Piazza Marmilla, a Carbonia, verrà presentato il libro di Antonio Cesare Gerini “L’alba tra le brume”

0
71Views

Mercoledì 12 febbraio, alle 18.30, presso la Sala Soci Euralcoop, on Piazza Marmilla, a Carbonia, verrà presentato il libro di Antonio Cesare Gerini “L’alba tra le brume”. Introdurrà e modererà la presentazione la prof.ssa Cinzia Crobu, giornalista delle arti teatrali.

Giovedì 27 febbraio, ore 19.00, presso la Comunità di via Marconi, a Carbonia, si terrà lo spettacolo teatrale “Memorie dal Reparto 6” di Anton Čechov, con Daniele Giuliani in scena.

La sala conferenze d

