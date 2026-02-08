Proseguono i lavori di messa in sicurezza della SP 83, la strada per Nebida, a seguito del distacco di una parte del costone roccioso.

Il maltempo di queste settimane ha causato gravi danni a tutta la viabilità provinciale, ma il tempestivo intervento ha fatto in modo che venisse garantita la sicurezza della viabilità.

Le operazioni non si limitano alla sola rimozione dei massi. L’obiettivo dell’amministrazione provinciale è quello di risolvere una criticità che si trascina da decenni.

«A seguito dell’evento di mercoledì notte abbiamo subito avviato un intervento di bonifica d’urgenza – ha commentato il presidente Mauro Usai -. Contestualmente stiamo lavorando per un intervento che possa essere risolutivo per mettere in sicurezza tutto il costone roccioso che da oltre 30 anni non viene attenzionato da questo punto di vista.»