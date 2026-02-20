Francesco Dessì Fulgheri, eroe di Villacidro: gli studenti del Liceo Classico incontrano la storia e i suoi protagonisti

Una mattinata intensa di storia, memoria e cittadinanza attiva ha coinvolto gli studenti del Liceo Classico “E. Piga” di Villacidro, che oggi hanno partecipato all’incontro formativo dedicato alla figura del generale Francesco Dessì Fulgheri, eroe villacidrese della Brigata Sassari durante la Prima Guerra Mondiale. L’evento, ospitato nell’Aula Magna dell’Istituto, ha visto la presenza di autorità civili, militari e rappresentanti del Lions Club.

L’iniziativa è stata aperta dal Col. Attilio Burdi, Referente per la 6ª Circoscrizione del Comitato per i rapporti con le Forze Armate e di Polizia del distretto Lions 108L, che ha ricordato il valore storico e morale dell’Ufficiale sardo e ha illustrato ai ragazzi la missione dei Lions, fondata sui principi di servizio, responsabilità civica e tutela del bene comune.

Sono seguiti i saluti istituzionali della dirigente scolastica dott.ssa Mariella Vacca, della presidente del Lions Club Villacidro Medio Campidano prof.ssa Maria Vittoria Zuncheddu, del sindaco di Villacidro dott. Federico Sollai e della dott.ssa Angela Canargiu, presidente della 6ª Circoscrizione Lions. L’Inno nazionale, eseguito in apertura dei lavori, ha sottolineato il clima di partecipazione e solennità dell’incontro.

La parte centrale della mattinata è stata dedicata agli interventi dei relatori. Il dott. Vittorio Monni, medico e studioso della Grande Guerra, ha presentato documenti, giornali e oggetti originali dell’epoca, offrendo agli studenti un contatto diretto con il contesto storico in cui operò Dessì Fulgheri. Il generale D. Nicolò Manca, già comandante della Brigata Sassari, ha approfondito il valore identitario del reparto e il significato del servizio militare attraverso due generazioni di esperienze. A seguire, l’ascolto dell’inno “Dimonios” ha richiamato l’eredità morale della Brigata. Dopo una breve pausa, il prof. Giuseppe Marras, docente e storico, ha proposto una lettura ampia e documentata della Prima Guerra Mondiale, inserendo la figura dell’eroe villacidrese nel più vasto quadro del conflitto.

In chiusura, il colonnello Attilio Burdi ha rivolto agli studenti un messaggio di responsabilità e crescita personale, richiamando tre pilastri fondamentali per il loro futuro: studio e impegno, curiosità e innovazione, valori e senso del dovere. L’incontro si è concluso con la consegna dei guidoncini Lions alle autorità e ai relatori, come segno di gratitudine e collaborazione, e con il canto corale dell’Inno nazionale.

L’evento ha rappresentato un momento significativo di educazione civica e memoria storica, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e comunità nel nome di un eroe che continua a parlare alle nuove generazioni.