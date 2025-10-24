Nasce a Villacidro la prima festa dell’olivicoltore dedicata alla Madonna dell’ulivo

Prenderà il via domani, sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 9.30, a Villacidro, la prima edizione della Festa dell’Olivicoltore. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e agricoltura, ospitato nell’azienda Masoni Becciu, dove sorge la nuova cappella della Madonna dell’Ulivo, simbolo di devozione e di buon auspicio per i raccolti. L’appuntamento segna anche l’avvio del progetto dell’azienda Solinas che apre una serie di spazi dell’azienda al mondo olivicolo.

Immersa tra gli uliveti di Villacidro la cappella della Madonna dell’Ulivo si propone di diventare da quest’anno il fulcro di una nuova festa come segno di ringraziamento e protezione per chi lavora l’olivo. La prima edizione si svolgerà sabato, con la celebrazione della messa e momenti di preghiera, convivialità e degustazione, tra espositori provenienti da tutta l’isola. L’iniziativa nasce come voto familiare dei Solinas, ma vuole diventare un appuntamento annuale di incontro e condivisione tra olivicoltori, produttori e cittadini. Dal prossimo anno la festa si terrà a settembre, in coincidenza con il periodo del raccolto, come auspicio di prosperità per l’intera filiera.

Accanto alla dimensione spirituale, la giornata lancerà anche l’idea di Nicola Solinas e Valentina Deidda di aprire la location aziendale come centro di aggregazione nel territorio del settore. L’azienda mette, infatti, a disposizione gratuitamente una sala panel e una serie di altri spazi per il mondo agricolo tra cui una sala convegni con nuovi ambienti dove poter ospitare degustazioni, corsi di potatura, agronomia, formazione e incontri tecnici. L’obiettivo è creare un ecosistema di olivicoltori, un luogo di confronto e crescita aperto a tutti i produttori del territorio.

«L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di forte collaborazione e come si possa valorizzare il territorio attraverso l’agricoltura – sottolinea Coldiretti Cagliari – offrire spazi di confronto e di formazione significa investire sul capitale umano e sulla qualità del nostro comparto olivicolo. L’agricoltura è presidio di vita, lavoro e coesione: iniziative come questa aiutano a costruire comunità e a rafforzare il legame tra fede, impresa e territorio.»

La manifestazione, organizzata con la collaborazione di Città dell’Olio, Coldiretti Cagliari, amministrazione Comunale e il sindaco di Villacidro, Federico Sollai e Pro Loco Villacidro, vedrà la partecipazione anche del vicepresidente nazionale di Città dell’Olio, Giovanni Antonio Sechi, della presidente del GAL Linas Campidano Mariella Amisani, di consiglieri regionali e delle istituzioni locali, insieme ai rappresentanti del mondo agricolo. Durante la giornata sarà consegnata al territorio la bandiera di Città dell’Olio, come simbolo di appartenenza e impegno verso la valorizzazione dell’olivicoltura.

Il programma prevede dalle ore 9.30 – Benvenuto agli ospiti, Apertura degli stand degli olivicoltori Assaggio dei prodotti locali; Ore 10.50 – Benedizione della Cappella della “Madonna dell’Olivo”; Ore 11.00 – Santa Messa nella Cappella della “Madonna dell’Olivo”, celebrata da don Giovanni Cuccu; Ore 12.00 – Saluti delle autorità; Ore 12.30 – Assaggi di bruschette e olio novello; Ore 13.00 – Pranzo conviviale; Ore 15.00 – Dimostrazione di potatura a vaso policonico a cura di Nicola Solinas e Antonio Pero; Ore 16.00 – Avvio all’assaggio dell’olio Evo.