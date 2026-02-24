A Villacidro operativo il CpI dell’Aspal

Da questa settimana Villacidro ospita una delle sedi provvisorie del Centro per l’Impiego (CpI) di San Gavino Monreale. Gli uffici sono attivi nei locali del Centro Servizi del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano, in zona industriale (Strada Provinciale 61, km 4).

I CpI rappresentano la porta d’ingresso al sistema regionale delle politiche attive del lavoro: un riferimento sia per i cittadini in cerca di un’occupazione, sia per le imprese e le pubbliche amministrazioni che necessitano di personale.

La nuova sede di Villacidro ospita ora il CpI dell’Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro), consentendo lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione nella sede principale. Il coordinatore del CpI di San Gavino Monreale, Antonello Massa, ha ringraziato il comune di Villacidro e il Consorzio Industriale per la disponibilità dimostrata e per aver messo a disposizione gli spazi molto funzionali, rinnovati di recente.

L’iniziativa è partita dalla collaborazione tra il comune di Villacidro e il Consorzio Industriale, che si sono attivati per garantire continuità al servizio e offrire un’opportunità utile non solo ai cittadini villacidresi, ma anche a quelli del territorio circostante.

«Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo per il nostro territorio se consideriamo il rilievo delle attività produttive presenti a Villacidro. Siamo davvero molto soddisfatti, soprattutto perché il servizio diventa operativo nella zona industriale, dove si concentra gran parte di queste realtà: in questo modo avviciniamo l’Aspal alle aziende insediate e rispondiamo in modo più efficace alle loro esigenze», dichiara il vicesindaco di Villacidro, Dario Piras, che ha avviato le interlocuzioni tra gli enti.

«L’accordo che definisce l’insediamento dell’Aspal presso il Centro Servizi del Consorzio industriale – ha commentato il sindaco di Villacidro, Federico Sollai – rappresenta un risultato importante, frutto di un’interlocuzione costruttiva con l’Agenzia, che ringrazio per aver accolto la richiesta del Comune e del Consorzio Industriale e per avere condiviso la necessità di sviluppare nuovi servizi strategici per una rinnovata centralità di Villacidro nel territorio del Medio Campidano. Questa nuova presenza consentirà di offrire un supporto più efficace alle imprese dell’area industriale, favorendo un collegamento strutturato tra domanda e offerta di lavoro. L’Aspal sarà inoltre in grado di garantire servizi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione a giovani, inoccupati e disoccupati, rafforzando così le politiche attive sul territorio.»

Positive anche le valutazioni del presidente del Consorzio Industriale, Enrico Caboni, che delinea la prospettiva verso cui si orienta il Civ: «Con questo insediamento iniziamo a rendere concreta l’idea che il nostro possa diventare un Centro Servizi per l’intero Medio Campidano. Disponiamo di strutture e spazi adeguati per ospitare attività che offrano ai cittadini un punto di riferimento comodo, facilmente raggiungibile e dotato di ampi parcheggi».

Il servizio del CpI Aspal insediato a Villacidro sarà attivo nei seguenti orari: lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Per informazioni è possibile contattare il centralino al numero 070 7790470 oppure scrivere all’indirizzo email aspal.cpisangavinomonreale@ regione.sardegna.it.