Iglesias: escursione e commemorazione al Villaggio minerario Asproni nel 90° anniversario della scomparsa di Giorgio Asproni

A novant’anni dalla scomparsa di Giorgio Asproni, una delle figure più significative del panorama economico e industriale della Sardegna, tra Ottocento e Novecento, il Villaggio Minerario Asproni e la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara promuovono una giornata dedicata alla memoria, alla storia e al paesaggio minerario del territorio.

L’appuntamento è in programma sabato 7 marzo 2026, quando natura e memoria si intrecceranno in un’iniziativa che unisce cammino, racconto e commemorazione nel suggestivo scenario dell’altipiano di Seddas Moddizzis, tra Iglesias e Gonnesa.

La giornata prenderà il via con una escursione organizzata dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, un percorso ad anello di circa 8 chilometri lungo antichi sentieri minerari che conducono al Villaggio Asproni, sorto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento per ospitare i lavoratori della miniera e le loro famiglie. Un cammino tra paesaggi silenziosi e testimonianze di archeologia industriale che raccontano la vita quotidiana di una comunità costruita attorno al lavoro minerario.

L’escursione culminerà con l’arrivo al villaggio, dove alle ore 10.00 è in programma l’evento celebrativo – dal titolo “Legàmi” – promosso dal Villaggio Minerario Asproni per ricordare la figura dell’ingegner Asproni.

Proprio il tema dei legàmi rappresenta il filo conduttore della giornata: legàmi profondi che Giorgio Asproni seppe coltivare nel corso della sua vita: con Bitti, suo paese natale, che volle simbolicamente ricreare in miniatura proprio a Seddas Moddizzis accanto alla sua miniera; e con Iglesias, sua città d’adozione, dove costruì rapporti duraturi con il tessuto sociale, imprenditoriale e culturale, ricevendo la cittadinanza onoraria e dove oggi riposa.

Alla commemorazione, su invito del Villaggio Minerario Asproni, parteciperanno tra gli altri, i sindaci dei comuni di Iglesias e Bitti, i presidenti dell’Associazione Mineraria Sarda e della Fondazione Giorgio Asproni, il commissario del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, oltre alla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, che con l’escursione dedicata, contribuirà a ricalcare idealmente le orme di una figura centrale della storia mineraria sarda.

Una giornata che vuole essere non solo un momento commemorativo, ma anche un’occasione per riscoprire e condividere una memoria collettiva fatta di lavoro, comunità e identità, nel cuore di uno dei luoghi simbolo della storia mineraria del Sulcis Iglesiente.