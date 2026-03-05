Riparte la mobilitazione del Comitato No alla Discarica di Is Urigus: «157 anni di storia non si cancellano con una sbarra»

Riparte la mobilitazione del Comitato No alla Discarica di Is Urigus. Ieri 4 marzo 2026 il Comitato No Alla Discarica si è riunito.

«La decisione è unanime: la nostra pazienza è finita – si legge in una nota -. Chi ha avuto l’ardire di chiudere la strada comunale “Monserrato” deve sapere che sta sfidando non solo un comitato, ma la storia stessa. Abbiamo i documenti. La Giunta Municipale di Palmas Suergiu, il 7 marzo 1869, classificava questa strada come comunale. San Giovanni Suergiu non era ancora un Comune autonomo, ma quella strada era già dei cittadini! Non è solo un sentiero. È la via che da Is Urigus porta a Matzaccara e alla SS 126. È il diritto di chi possiede terreni e proprietà lungo il percorso di accedervi senza chiedere permesso a nessuno. Per valorizzare la nostra terra, organizzeremo nel prossimo mese di maggio una grande passeggiata comunitaria attraverso i nostri colli, con arrivo a Is Loccis Santus per il pranzo. Sarà una giornata di festa e di rivendicazione.»