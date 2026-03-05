Riparte la mobilitazione del Comitato No alla Discarica di Is Urigus: «157 anni di storia non si cancellano con una sbarra»
Riparte la mobilitazione del Comitato No alla Discarica di Is Urigus. Ieri 4 marzo 2026 il Comitato No Alla Discarica si è riunito.
«La decisione è unanime: la nostra pazienza è finita – si legge in una nota -. Chi ha avuto l’ardire di chiudere la strada comunale “Monserrato” deve sapere che sta sfidando non solo un comitato, ma la storia stessa. Abbiamo i documenti. La Giunta Municipale di Palmas Suergiu, il 7 marzo 1869, classificava questa strada come comunale. San Giovanni Suergiu non era ancora un Comune autonomo, ma quella strada era già dei cittadini! Non è solo un sentiero. È la via che da Is Urigus porta a Matzaccara e alla SS 126. È il diritto di chi possiede terreni e proprietà lungo il percorso di accedervi senza chiedere permesso a nessuno. Per valorizzare la nostra terra, organizzeremo nel prossimo mese di maggio una grande passeggiata comunitaria attraverso i nostri colli, con arrivo a Is Loccis Santus per il pranzo. Sarà una giornata di festa e di rivendicazione.»
«La legge è dalla nostra parte (Cassazione 3604/2017) – conclude il Comitato No alla Discarica -. L’attività di cava non può sequestrare 150 anni di vita pubblica. Useremo ogni strumento legale per far saltare quelle sbarre. Riparte la mobilitazione del Comitato No alla Discarica di Is Urigus. Il 4 marzo 2026 il Comitato No Alla Discarica si è riunito. La decisione è unanime: la nostra pazienza è finita. Chi ha avuto l’ardire di chiudere la strada comunale “Monserrato” deve sapere che sta sfidando non solo un comitato, ma la storia stessa. La strada tornerà ai cittadini. Perché è la cosa giusta.»
