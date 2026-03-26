26 March, 2026
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Test militari nel poligono di Quirra, Luca Pizzuto (Sinistra Futura): «Ci opponiamo alla prospettiva di un’isola ridotta a bersaglio»

«Siamo sconcertati per quello che sta succedendo silenziosamente in Sardegna. In Sardegna si continuano a compiere test militari. Ci viene detto che è tutto sotto controllo… ma davvero lo è? La presenza di questo genere di armi di difesa e dí intercettazione di missili dimostra quanto siamo in pericolo e quanto la guerra sia entrata in casa nostra. Fa paura la normalizzazione di queste attività come se fossero inevitabili.»
Luca Pizzuto, presidente e capogruppo di Sinistra Futura in Consiglio regionale, commenta così il lancio di un missile dal poligono di Quirra, avvenuto nei giorni scorsi.
«Continuiamo a ribadire la necessità della Pace e di farci promotori di Pace nella nostra isola. È necessario che il governo nazionale non si affianchi dalla logica del conflitto e non esponga la Sardegna a bersaglio. Ci opponiamo fortemente a questa prospettiva.»
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