FieraOFF 2026 a Portoscuso: Pierluigi Serra venerdì 27 marzo presenta “Artisti maledetti della Sardegna”

Si conclude a Portoscuso il ciclo di appuntamenti del mese di marzo della FieraOFF – 2026 “Naviganti”, la rassegna diffusa che accompagna la XI edizione della Fiera del Libro di Argonautilus.

L’incontro è in programma venerdì 27 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Fratelli Fois, e vedrà protagonista Pierluigi Serra con il volume “Artisti maledetti della Sardegna”, pubblicato da Newton Compton.

Il libro propone un viaggio affascinante e fuori dagli schemi attraverso la Sardegna, raccontando figure irregolari, controverse e spesso dimenticate: artisti, intellettuali e personaggi che hanno vissuto ai margini, segnando però in modo indelebile l’immaginario culturale dell’isola. Tra arte, mistero, bellezza e inquietudine, Pierluigi Serra costruisce un racconto che intreccia storia e leggenda, restituendo al lettore una Sardegna intensa e sorprendente.

Pierluigi Serra, giornalista e autore, da anni si occupa di divulgazione culturale e narrativa legata al territorio sardo. Con questo volume prosegue e amplia un percorso editoriale già consolidato, che negli anni ha dato vita a una fortunata serie di libri dedicati ai misteri, alle storie e ai protagonisti meno convenzionali dell’isola, incontrando un ampio interesse di pubblico.

L’appuntamento del 27 marzo rappresenta l’ultimo appuntamento di MARZO della FieraOFF 2026 “Naviganti”, con il patrocinio dell’assessorato della Cultura del comune di Portoscuso, che nel corso del mese ha portato sul territorio autori e opere capaci di raccontare, da prospettive diverse, il tema dei Naviganti: attraversamenti, identità, storie e paesaggi.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Argonautilus APS, promotrice della Fiera del Libro di Iglesias, in collaborazione con la Libreria Duomo.

Ingresso libero.

Per informazioni: argonautilusinfo@gmail.com – WhatsApp 329 2419488.