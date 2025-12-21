Lions Club Carbonia: bilancio delle attività e nuovi progetti presentati al pranzo degli auguri

Il Lions Club Carbonia ha celebrato al Lu Hotel il tradizionale pranzo degli auguri, occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nel 2025 e presentare i progetti già programmati per l’inizio del nuovo anno.

Nel suo intervento, il presidente Renzo Serra ha evidenziato il lavoro svolto dal Club nei primi sei mesi, sottolineando la collaborazione con Istituzioni e Associazioni del territorio, ritenuta fondamentale per ampliare l’impatto dei servizi rivolti alle persone in difficoltà. Alla giornata hanno partecipato anche gli Officer Distrettuali, che hanno illustrato le iniziative portate avanti a livello distrettuale.

Tra i progetti realizzati nel 2025 sono stati ricordati:

– il concorso internazionale “Poster per la Pace”, dedicato al tema “Pace senza limiti”;

– le donazioni alla Casa di Accoglienza LIONS di Cagliari;

– la collaborazione alle conferenze sulla Civiltà Nuragica, in sinergia con l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”.

Per i prossimi mesi sono già in programma:

– la premiazione del miglior studente diplomato degli istituti superiori di Carbonia;

– lo screening oculistico per l’ambliopia nelle scuole dell’infanzia;

– lo screening del diabete;

– attività di prevenzione delle malattie psichiatriche negli Istituti Superiori.

L’incontro si è concluso in un clima di partecipazione e condivisione, confermando l’impegno del Lions Club Carbonia nel promuovere iniziative di servizio e solidarietà a favore della comunità.