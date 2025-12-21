22 December, 2025
Il Circolo PD San Giovanni Suergiu propone di destinare locali comunali ad uso ambulatorio medico nella frazione di Matzaccara

In previsione dell’imminente chiusura dell’unico ambulatorio del medico di base nella frazione di Matzaccara il Circolo PD di San Giovanni Suergiu, ha proposto all’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Elvira Usai l’urgenza di garantire la continuità e l’efficienza del servizio di Medicina generale.

«Il medico di Medicina Generale rappresenta il primo e più importante presidio sanitario sul territorio si legge in una nota -. La sua presenza non è solo un servizio tecnico, ma un pilastro di coesione e di sicurezza per l’intera comunità. Tuttavia la difficoltà nel reperire locali idonei rischiano di allontanare i professionisti dal nostro territorio, lasciando la cittadinanza priva di assistenza primaria. L’eventuale assenza o il trasferimento dell’ambulatorio medico da Matzaccara in zone distanti comporterebbe gravi disagi tra cui: – Difficoltà per la popolazione anziana: molti dei nostri cittadini più anziani hanno mobilità ridotta o non dispongono di mezzi propri per spostarsi verso i paesi limitrofi. La mancanza del medico equivale, per loro, alla negazione del diritto alla salute. – Pazienti fragili e cronici: Per chi soffre di patologie croniche, il monitoraggio costante e la vicinanza del medico son vitali. -Saturazione dei Pronto Soccorso: Senza un filtro territoriale efficace, i cittadini sarebbero costretti a rivolgersi alle strutture d’urgenza anche per necessità ordinarie.»

Il Circolo PD di San Giovanni Suergiu propone all’amministrazione comunale di individuare e mettere a disposizione dei medici che ne facciano richiesta una struttura di proprietà comunale da adibire ad ambulatorio.

«Riconoscendo l’alto valore sociale dell’attività svolta dal medico, che opera a tutti gli effetti come un pubblico ufficiale del servizio dello stato e della comunità localeaggiunge il Circolo PD di San Giovanni Suergiu -. Qualora le strutture individuate non fossero immediatamente conformi alle normative vigenti ( requisiti igienico-sanitari e abbattimento delle barriere architettoniche) si sollecita l’Amministrazione a programmare con la massima urgenza i necessari lavori di adeguamento. Tali interventi rappresentano non una spesa, ma un investimento fondamentale nel patrimonio comunale e nel benessere dei cittadini. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e la sua tutela parte anche dalle scelte delle amministrazioni localiconclude il Circolo PD di San Giovanni Suergiu -. Confidiamo in un sollecito riscontro e in una presa di posizione decisa che eviti, anche in questo caso, l’impoverimento dei servizi del nostro territorio.»

