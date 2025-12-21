22 December, 2025
Sport

Il comune di Tratalias rende omaggio con encomio solenne a quattro giovani sportivi per i successi ottenuti a livello nazionale ed europeo

Il comune di Tratalias, attraverso la voce del sindaco Emanuele Pes, ha voluto rendere omaggio con encomio solenne a quattro cittadini che, con impegno, disciplina e straordinaria dedizione, hanno portato alto il nome della comunità nel panorama sportivo nazionale ed europeo.

Giuseppe Satta ha conquistato la medaglia d’argento al campionato europeo di Ju Jitsu (Genova, aprile 2024), distinguendosi per eccellenza tecnica e spirito di sacrificio.

Giulia Sarriu, presidente dell’ASD Calcio a 5 Tratalias, ha guidato la squadra alla vittoria della Coppa Italia MSP provinciale (Gonnesa, aprile 2024), incarnando i valori dello sport di squadra e della leadership.

Matteo Atzori ha ottenuto la medaglia d’Argento nella staffetta 4×100 con racchette da neve (Torino, marzo 2025), dimostrando forza, resistenza e determinazione.

Ivano Steri ha raggiunto il vertice con la medaglia d’oro nel Kung Fu – Stile Shaolinquan (Catania, dicembre 2023), esprimendo maestria e disciplina nelle arti marziali.

«Questi traguardi rappresentano non solo successi personali, ma anche un patrimonio di orgoglio collettivodice Emanuele Pes -. Ogni medaglia e riconoscimento è testimonianza di come la passione sportiva, unita alla dedizione e al sacrificio, possa diventare esempio per le nuove generazioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Il Comune e i cittadini di Tratalias esprimono gratitudine e riconoscenza verso questi protagonisti, che con il loro valore umano e sportivo hanno contribuito a rendere più forte e prestigiosa l’identità della nostra terra»
Lunedì 22 dicembre, nel corso della riunione del Consiglio comunale, convocato per le 18.30, verranno premiati i quattro atleti e le associazioni e verrà presentato ufficialmente il premio che d’ora in avanti verrà assegnato ai meritevoli di benemerenze civili.

Giuseppe Masala (FSM
Lions Club Carbonia:

