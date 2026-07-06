Laura Maria Casula è la nuova Presidente del Lions Club Carbonia per l’anno sociale 2026/2027

Nella prestigiosa cornice del Lù Hotel di Carbonia si è svolta la cerimonia del Passaggio di Campana del Lions Club Carbonia, uno degli appuntamenti più significativi dell’anno lionistico, che sancisce il passaggio delle responsabilità di guida del Club alla nuova Presidente.

Durante la serata, alla presenza dei soci, delle autorità lionistiche e degli ospiti, l’insegnante Laura Maria Casula ha ufficialmente assunto la carica di Presidente del Lions Club Carbonia per l’anno sociale 2026/2027, subentrando al Presidente uscente Lorenzo Serra alla guida del Club con l’impegno di proseguire e rafforzare le attività di servizio sul territorio.

Nel suo intervento, la nuova Presidente ha delineato le linee guida del suo mandato, ponendo al centro:

• rafforzamento dei progetti educativi e culturali, in continuità con la sua esperienza professionale;

• collaborazione con le istituzioni locali per iniziative di prevenzione e sostegno sociale;

• coinvolgimento attivo dei nuovi soci e valorizzazione delle competenze presenti nel Club;

• promozione dei valori Lions attraverso attività di servizio, formazione e sensibilizzazione.

La serata ha coinciso con la celebrazione della Charter Night, il “compleanno” del Club, momento tradizionalmente dedicato alla celebrazione della storia lionistica locale, dei progetti realizzati, e dai servizi dedicati alla comunità, alla cultura, alla prevenzione sanitaria e alla solidarietà e della crescita della comunità dei soci.

La cerimonia ha visto anche l’ingresso ufficiale di nuovo socio, l’ing. Bianciardi, accolto con il tradizionale rituale lionistico che sottolinea l’importanza della partecipazione attiva, della responsabilità e del servizio verso la comunità.

Il Lions Club Carbonia conferma, anche attraverso questa cerimonia, la propria volontà di essere un punto di riferimento per la comunità, mantenendo viva la tradizione lionistica e guardando con fiducia alle sfide del nuovo anno sociale.