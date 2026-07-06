A Pula la 5ª edizione dell’UniCa Sport Science International conference (USSIC 2026)

Si è svolta dal 1° al 3 luglio, lasciando una ricca eredità in termini di conoscenze e collaborazioni scientifiche future tra i partecipanti, la 5ª edizione dell’UniCa Sport Science International Conference (USSIC 2026), l’annuale conferenza interdisciplinare dedicata alle sfide emergenti della ricerca e della cooperazione nelle Scienze dello Sport, della salute, dell’esercizio fisico e del benessere umano.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento di scienze mediche e sanità pubblica dell’Ateneo e coordinata dai docenti Myosotis Massidda e Filippo Tocco, ha visto la partecipazione di tra studiosi, professionisti della salute, allenatori, ricercatori e studenti provenienti da 13 nazioni (tra cui Australia, Giappone, Sud Africa, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Polonia, Lituania), a confronto sul tema “Exercise is Medicine: Towards Precision Exercise Medicine”.

Le giornate di lavoro, alternate tra il Parco Scientifico e Tecnologico di Sardegna Ricerche (Polaris) e il Forte Village Resort, hanno incluso keynote lectures, simposi scientifici, sessioni orali e poster, tavole rotonde, workshop e attività di networking, con un approccio multidisciplinare che ha permesso di approfondire una serie di tematiche di grande varietà: fisiologia dell’esercizio, biomeccanica, genetica, nutrizione, medicina dello sport, metodologia dell’allenamento e valutazione funzionale, senza dimenticare gli interventi su psicologia dello sport, promozione della salute, sanità pubblica, dual career degli atleti e paradigma Exercise as Medicine. Filo conduttore delle sessioni, la particolare attenzione dedicata al ruolo dell’attività fisica e dell’esercizio come strumenti fondamentali per la prevenzione delle malattie, la promozione della salute e lo sviluppo della medicina personalizzata.

Myosotis Massidda, docente UniCa e presidente del congresso: «La conferenza ha registrato oltre 60 contributi scientifici, confermando una crescita costante sia in termini di partecipazione sia di qualità delle ricerche presentate. L’evento ha coinvolto ricercatori e docenti afferenti a diversi dipartimenti e corsi di studio: da scienze motorie a biomeccanica, fino a scienze biomediche, psicologia e scienze della vita e dell’ambiente, a testimonianza del carattere fortemente multidisciplinare delle scienze dello sport».

Filippo Tocco, docente UniCa e presidente del congresso: «L’organizzazione dell’evento ha presentato una struttura leggermente diversa rispetto alle precedenti edizioni. Tra i partner principali, oltre alla Regione Autonoma della Sardegna, anche Sardegna Ricerche, a conferma della volontà di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, ricerca e innovazione. L’inserimento di attività sportive incarna perfettamente il motto della nostra conferenza, “More than a Conference”, che esprime l’ambizione di andare oltre il tradizionale format congressuale, promuovendo il dialogo tra ricerca, formazione, salute, innovazione, politiche pubbliche e pratica professionale, con l’obiettivo di trasformare le evidenze scientifiche in opportunità concrete e di valore per la società».

Nell’ambito della conferenza si è svolta una sessione speciale dedicata al progetto Fibrogenhiit, durante la quale tirocinanti e borsisti coinvolti nel progetto hanno presentato i risultati delle proprie attività di ricerca.

La commissione scientifica ha assegnato il premio per la migliore comunicazione orale “senior investigation award” a Federico Arippa (studente del dipartimento di ingegneria meccanica) e il premio per il miglior poster “junior investigation award” a Claudio Intini (dipartimento di scienze biomediche).

Tra le attività pratiche messe in campo durante la quinta edizione, orientamento, tiro con l’arco, golf e diversi test fisici.