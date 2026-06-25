25 June, 2026
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Radames Lattari, Rafael Pascual, Krzystof Stelmach… E’ stata presentata stamane nella sede del CONI, a Cagliari, la Grande Reunion dell’Olimpia del 1994 in programma sabato 27 giugno a Sant’Antioco

Radames Lattari, Rafael Pascual, Krzystof Stelmach… E’ stata presentata stamane nella sede del CONI, a Cagliari, la Grande Reunion dell’Olimpia del 1994, in programma sabato 27 giugno, a Sant’Antioco, organizzata dalla Promo Eventi di Mario Bonamici, in collaborazione con la VBA Olimpia Sant’Antioco, il comune di Sant’Antioco, il Comitato regionale Sardegna del CONI, il Comitato regionale Sardegna della FIPAV e il Distretto Sardegna BIO.

La presenza di Radames Lattari, Rafael Pascual e Krzystof Stelmach, al fianco di Mario Bonamici (Promo Eventi), Bruno Perra (presidente CONI Sardegna), Renata Francesconi (FIPAV Sardegna), Angelo Mocci (vice allenatore dell’Olimpia promossa in A1), Andrea Campurra (presidente del Distretto Sardegna BIO), è stato un antipasto di quello che accadrà sabato sera al PalaGiacomoCabras, a Sant’Antioco, emozioni vere nel ricordo delle imprese di una squadra forse irripetibile, con un’attenzione speciale sul campionato di serie A2 1993/1994, vinto trionfalmente, che ha portato per la prima volta una squadra sarda nell’elite della pallavolo italiana, la serie A1.

Sabato 27 giugno al PalaGiacomo Cabras di Sant’Antioco si ritroveranno quasi tutti i protagonisti di quell’impresa, ma anche tanti atleti dell’Olimpia che iniziò la scalata verso i vertici del movimento nella seconda parte degli anni ’80, tra i quali tanti protagonisti della promozione dalla serie B1 alla serie A2, nonché delle squadre protagoniste degli campionati di serie A2 e del campionato di A1 1994/1995.

Giampaolo Cirronis

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